'Black Panther' 16 Şubat'ta vizyonda!

Ancak, güçlü eski bir düşmanı yeniden ortaya çıkınca, hırslı bir kral ve Black Panther olan T’Challa, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa girmekle sınanacaktır.
İhanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini ve yaşam biçimlerini emniyete almak için müttefiklerini bir araya getirmeli ve Black Panther’in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.
Black Panther, 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona girecek.
Yönetmen: Ryan Coogler
Senaryo: Ryan Coogler & Joe Robert Cole
Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis
Yapımcı: Kevin Feige
Baş Yapımcılar: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov, Stan Lee
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