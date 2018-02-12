'Call Me By Your Name' 23 Şubat’ta vizyonda!

1983 yazında, İtalya’nın kuzeyinde 17 yaşındaki Amerikalı Elio Perlman (Timothée Chalamet) günlerini, ailesinin 17. yüzyıldan kalma villasında geçirmektedir.
Miskince notaların kopyasını çıkarıp, arkadaşı Marzia (Esther Garrel) ile flörtleşmektedir.
Bir gün, doktora tezi üzerinde çalışan 24 yaşındaki Oliver (Armie Hammer) Greko-Roman kültür alanında çalışan Elio’nun babasına (Mark Stuhlbarg) yardım etmek için yanlarına gelir.
Elio ve Oliver kısa bir süre içinde bu yazın, hayatlarını sonsuza dek değiştireceğini fark ederler.
Beni Adınla Çağır’ı Luca Guadagnino yönetti ve senaryosunu James Ivory, André Aciman’ın romanından esinlenerek yazdı.
Film 21 Şubat’ta Kadıköy Sineması’nda vizyon galası ile seyircileri unutulmaz bir sinema deneyimine çağırıyor.
Saat 19:30’da gerçekleşecek gösterim sonrası Bant Mag ile birlikte Kadıköy Bant Mag. Havuz / BİNA’da filmin ruhunu yansıtan müziklerle dolu bir partiyle geceye devam ediyor.
1983 yazının kuzey İtalya’sında bir rüya gibi geçen film, deneyimli seyirciler için muhteşem bir nostalji yaratırken, genç seyircileri de dönemin ve mekanın atmosferi ile büyülemeyi başarıyor.
Kuvvetli senaryosu, güçlü oyuncuları, kullandığı mekan ve müziklerle Beni Adınla Çağır sinema sanatında adeta bir doruk noktası!
Beni Adınla Çağır / Call Me By Your Name
Yönetmen: Luca Guadagnino
Oyuncular: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Esther Garrel, Mark Stuhlbarg
Dağıtım: Bir Film
Ülke: ABD & İtalya
Süre: 132 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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