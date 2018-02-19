Dünyanın Belgeselleri 37. İstanbul Film Festivali’nde!

Göçmenlikten, toplumsal ve ekonomik krizlere, sinemadan siyasete, müzikten ve sanattan cinselliğe, teknolojiden savaşlara, modadan yemek kültürüne farklı konularda dünyanın dört bir yanından 12 belgesel, NTV’nin 12. kez sponsorluğunu üstlendiği NTV Belgesel Kuşağı’nda izleyicilerle buluşuyor.
Festival kapsamında bu yıl yine izleyici dünya festivallerinden ödüllerle dönen yapımların yanı sıra farklı ülkelerden keşfedilmeyi bekleyen çarpıcı ve şaşırtıcı hikâyelerle bir araya geliyor.
|Sex, Fashion & Disco
Kongolu bir kömür işçisinin insanüstü çabasını konu alan ve Cannes’da Eleştirmenler Haftası bölümünde büyük ödülü alan, Altın Göz dalında da mansiyona layık görülen Makala;
Çin’in kuzeyinde bir balıkçı kasabasında yaşayan alzheimer hastası Bayan Fang’ın son 10 gününe odaklanan ve Locarno Film Festivali’nde Altın Leopar’ı kazanan Mrs. Fang; Japonya’nın yıllar süren eğitim ve çıraklıkla ancak ustalığa erişilen eriştesi “ramen”in ustası Tamita’yı takip eden Ramen Heads;
İki Oscar’lı efsane oyuncu İngiliz oyuncu Michael Caine’in gençlik yılları üzerinden 1960’larda İngiltere’de müzik ve sanat aracılığıyla gerçekleşen kültürel devrimi inceleyen My Generation; Fransa’nın Forez dağlarındaki çiftliğinde, değişmekte olan modern dünyaya karşı gelen Claudette ve komşularının hayatını anlatan Sans Adieu; 1970’lerin New York ve Paris Moda sahnesinin en etkili isimlerinden Antonio Lopez’in 1969-1973 yılları arasındaki görkemli yaşamını, parlak çevresini ve kışkırtıcı sanatını konu alan Antonio Lopez 1970: Sex, Fashion & Disco gibi yılın merak edilen belgeselleri de NTV Belgesel Kuşağı’nda.
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