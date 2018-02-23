23.02.2018
"Entebbe'de 7 Gün" 16 Mart'ta vizyonda!
Gerçek olaylardan esinlenen bir gerilim filmi olan Entebbe'de 7 Gün, şimdiye kadar yapılmış en cesur rehine kurtarma operasyonlarından biri olarak dikkat çekmiştir.
1976 yazında, Tel Aviv'ten Paris'e giden Air France şirketine ait bir uçak, ikisi Filistinli ve ikisi Alman olan dört hava korsanı tarafından kaçırılır.
Uçak Uganda'daki Entebbe Havaalanı'ndaki terk edilmiş bir terminale indirilir.
Korku içindeki 248 yolcu, ölümcül bir siyasi ayaklanmanın içinde, pazarlık kozu olarak kullanılırlar.
Hava korsanlarının amacı; ellerindeki rehinelere karşılık İsrail, Kenya, Fransa, İsviçre ve Batı Almanya’da bulunan 53 Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasıdır.
İsrail hükümeti, diplomatik bir çözüm bulmaktansa rehineleri kurtarmak için olağanüstü bir plan yapar.
Akılda kalan tarihsel ayrıntıları, darbeye yönelik bir gerilimle birleştiren Entebbe'de 7 Gün, dünyayı şaşkına çeviren uluslararası bir krizin güçlü bir tasviridir.
José Padilha'nın yönettiği, Altın Küre Adayı Daniel Brühl ile Oscar Adayı Rosamund Pike'ın başrolleri paylaştığı film, 16 Mart'ta sinemalarda..
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