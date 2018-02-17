17.02.2018
!f İstanbul’da Bugün!
Joe Kelly’nin çok satan çizgi romanından Anders Walter’in uyarladığı, hem gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın nefes kesici ve oldukça eğlenceli hikâyesini anlatan, son zamanlardaki en sıcak çizgi roman uyarlamalarından “I Kill Giants / Dev Avcısı”, 11:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
!f’in gedikli yönetmenlerinden Yony Leyser’in Bruce LaBruce, G.B. Jones, Genesis Breyer P-Orridge, John Waters, Peaches, Pansy Division ve daha birçok ikon ismi bir araya getirdiği son filmi “Queercore: How To Punk a Revolution / Devrimi Punk’lamak”, 11:00’de Cinemaximum Kanyon Salon 9’da…
Denis Côté’nin günümüz gladyatörlerine, hayatını vücut geliştirmeye adamış̧ ve bütün yaşamını bunun etrafında kurmuş̧; kaslarıyla, sıkı diyetleri ve spor salonlarında köle gibi çalışmalarıyla dikkatimizi çeken 5 adamın tuhaf ama oldukça gerçek dünyalarına çevirdiği son filmi “A Skin So Soft / Yumuşak Bir Ten”, 11:00’de Cinemaximum Kanyon Salon 8’de…
Paraguaylı sanatçı Paz Encina’nın çocukluğu ve ilk gençlik yıllarına denk düşen ve 30 yıldan fazla süren diktatörlük zamanlarındaki ülkesine dair hatıralarını konu alan “Memory Exercises / Hatırlama Egzersizleri”, 13:00’te Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun, artık imzası sayılabilecek gözlemci ve mesafeli bakışıyla karanlık ve incelikli bir kadın hikâyesini anlattığı, Cannes’da “Belirli Bir Bakış Ödülü”nü kazanan draması “April’s Daughter / Nisan’ın Kızları”, 16:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
Dünyaca ünlü sanatçı Ai Weiwei’nin çekimleri 23 farklı ülkede bir yıl boyunca süren, Afganistan’dan Meksika’ya birçok farklı yerden can alıcı insan hikâyelerini anlattığı, Venedik Film Festivali’nden İnsan Hakları Ödülü dahil toplam 5 dalda ödül kazanan belgeseli “Human Flow / İnsan Seli”, 16:00’da Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon’da…
Isabelle Huppert’e Locarno’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren, “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”a modern ve gerçeküstücü yorum getiren Fransız komedisi “Madame Hyde / Bayan Hyde”, 19:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Shevaun Mizrahi’nin Locarno’nun Günümüz Sinemacıları bölümünden Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan, Türkiye ve ABD ortak yapımı şiirsel ve hipnotize edici filmi “Distant Constellation / Uzak Evren”, 19:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacaklar.
!f takipçilerinin “Amer”, “The Strange Color of Your Body's Tears” gibi sıradışı filmleriyle yakından tanıdığı Belçikalı yönetmen çift Helene Cattet ve Bruno Forzani’nin bir kez daha karabasanlı, estetize düşleriyle esir alacak yeni filmleri “Let the Corpses Tan / Bırakın Bronzlaşsın Cesetler”, 19:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 9’da…
Paul Thomas Anderson’ın 1950’lerin Londra’sında geçen ve İngiliz moda dünyasının gözde tasarımcısı iki kardeşin hikâyesini anlatan, Anderson’a özgü̈ incelik ve ustalıkla, bir sanatçının yaratıcı yolculuğunun hikayesini merkezine alan, filmin çekimleri sırasında emekliliğini duyuran Oscarlı aktör Daniel Day-Lewis’i beyazperdede izlemek için de son fırsatımız olan “Phantom Thread”, 21:30’da Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon’da…
2008’de yönettiği “Johnny Mad Dog” ile büyük bir çıkış yakalayan Jean-Stéphane Sauvaire’nin Tayland’ın en ünlü hapishanelerinden birinde 3 yıl hapis yatmış genç İngiliz boksör Billy Moore’un, gözlerinize inanamayacağınız anılarından uyarladığı ve prömiyerini yaptığı Cannes’ın ‘Gece yarısı’ bölümünde büyük heyecan uyandıran “A Prayer Before Dawn / Şafaktan Önce”, 23:59’da Cinemaximum Kanyon City's Nişantaşı Salon 7’de…
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