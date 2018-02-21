21.02.2018
!f İstanbul’da Bugün!
Paris’te 2015 yılındaki terör saldırılarının ertesinde yapılmış ve Paris’in banliyölerinden çıkıp El Nusra’ya katılmak için Mısır üzerinden Suriye’ye giden genç bir adamın yolculuğunu anlatan, birçok festivalin yanı sıra Whitney Bienali ve Tate Modern gibi birçok prestijli kurumda gösterilen, sanatla sinemanın kesişme noktasında önemli ve kışkırtıcı bir çalışma olan “Also Known As Jihadi / Nam-ı Diğer Cihatçı”, 13:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Brezilyalı João Dumans ve Affonso Uchoa ikilisinin Rotterdam ve San Sebastián’da yarışan ilk uzun kurmacaları “Araby / Arap”, 13:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te… Filmin gösterimine yönetmenlerinden Uchoa da katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
İlk filmi “Cinema Komunisto” ile de hatırladığımız Sırbistanlı yönetmen Mila Turajliç’in aile tarihine ve ülkesinin fırtınalı siyasi mirasına kapı açan ve Amsterdam Belgesel Film Festivali’nde En İyi Film seçilen dokunaklı belgeseli “The Other Side of Everything / Her Şeyin Öte Yanı”, 13:00’de Cinemaximum Kanyon Salon 8’de…
Shevaun Mizrahi’nin Locarno’nun Günümüz Sinemacıları bölümünden Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan, Türkiye ve ABD ortak yapımı şiirsel ve hipnotize edici filmi “Distant Constellation / Uzak Evren”, 16:00’da City's Nişantaşı Salon 7’de… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Nora Twomey’in Deborah Ellis’in çok satan kitabından uyarladığı, kadınların söz hakkının olmadığı Afganistan’da 11 yasındaki Parvana’nın ilham verici hikâyesini konu alan, ödül sezonunun en etkileyici animasyonlarından “The Breadwinner / Kabil Sokaklarında Bir Kız: Parvana”, 16:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 9’da…
Salih Demir’in yönettiği, Diyarbakır merkezli bağımsız sinema ekolünün son örneği “Cano”, 19:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
Till Schauder’ın tehditler yüzünden sürekli kaçmak ve saklanmak zorunda kalan İranlı muhalif rap-punk-rock müzisyen Shahin Najafi’nin yaşadıklarını birincil elden anlattığı filmi “When God Sleeps / Tanrı Uyuduğunda”, 19:00’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da…
Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, başrollerini “Atonement”, “Hanna”, “Brooklyn” filmlerinin yetenekli oyuncusu Saoirse Ronan, kariyerinin en iyi rolünde izleyeceğimiz Laurie Metcalf ve “Call Me by Your Name” ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet’in paylaştığı “Lady Bird / Uğur Böceği”, 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Takahide Hori’nin 2014 yılında aynı isimli kült kısa filminden yola çıkarak çektiği, montajdan ses tasarımına ve karakter canlandırmalarına dek her şeyi tek basına yaptığı, kült olması garantili gerçeküstü̈̈ stop-motion animasyonu “Junkhead / Çöp Kafa”, 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
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