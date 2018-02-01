!f İstanbul’da ön satışlar yarın başlıyor!

3 gün sürecek ön satışlarda bütün filmlere % 10 indirim uygulanırken, İş Bankası Maximum Kart sahipleri için her filme % 20 indirim, Maximum Film Paketleri’ne de % 50 indirim fırsatı sunulacak.
Bu yıl “Hayat Var!” temasıyla yola çıkan !f İstanbul, temaya ilham vermiş isimlerden Jane Goodall ve David Bowie hakkında yapılmış filmleri de sinemaseverlere ücretsiz ulaştıracak!
İş Bankası Maximum Kart’ın 6. kez ana partnerliğinde gerçekleşecek ve 36 ülkeden toplamda 111 filmin gösterileceği 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 Şubat’ta başlıyor.
Bu yıl “Hayat Var” temasıyla yola çıkan festival, bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştururken, !f music filmleri ve etkinlikleriyle müzik tutkunlarının odağı olacak, dijital yayın ağı Yeni !f ² ile de 33 farklı şehre !f filmlerini götürecek.
%10 indirimli ön satışlar biletix’te!
Yılın iddialı filmlerinin Türkiye galalarına ve yurtdışından tanınan yönetmenlere ev sahipliği yapacak olan !f İstanbul’da ön satışlar yarın (2 Şubat) biletix’te başlayacak. % 10 indirim fırsatının sunulacağı ön satış, 4 Şubat Pazar, gün sonuna kadar devam edecek.
İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise; ön satışta film ve etkinlik biletlerinde %20 indirim, hem ön satış hem de normal satış döneminde ise %50 indirimli Maximum Film Paketi ayrıcalığı sunulacak.
Ön satışı kaçıranlar 5 Şubat'tan itibaren biletix perakende satış noktalarından, biletix.com'dan ve biletix çağrı merkezinden, 10 Şubat'tan itibaren de festival gişelerinden biletlerini satın alabilecek.
|Phantom Thread
Tüm öğrencilere !f bileti 2 TL!
!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor.
Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartı ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.
İş Bankası Maximum Kartlılara özel indirimler
Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film Paketi”nin yanı sıra “Maximum Müzik Paketi” için de biletlerde %50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.
Jane ve Bowie belgeselleri ücretsiz!
!f İstanbul’un bu yıl sinemaseverlere özel iki ücretsiz gösterim sürprizi de olacak. Festivalin merakla beklenen filmlerinden; 1960 yazında Afrika’ya yaptığı ziyaret sonucu şempanzelerle kurduğu sıra dışı iletişimle bilim dünyasına adını yazdırmış Jane Goodall’ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış görüntüler eşliğinde derinlikli portresini çizen, Critics' Choice’un Yılın Belgeseli seçtiği “Jane” ile Francis Whately’nin sanatçının ölümünden sonra tamamladığı filmi “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl”nin gösterimleri ücretsiz gerçekleşecek.
ifistanbul.com adresindeki formu dolduran !f’çiler, bu gösterimlere katılabilme şansına erişecek.
!f İstanbul’un bilet ücretleri ise şöyle:
İstanbul
Hafta içi gündüz gösterimleri (19:00 öncesi tüm seanslar)
Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL
Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün
Tam: 22 TL Öğrenci: 19 TL
21:30 seansları
Tam & Öğrenci: 25 TL
Ankara ve İzmir
(19:00 öncesi tüm seanslar)
Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL
Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün
Tam: 21 TL Öğrenci: 18 TL
21:30 – 22:00 seansları
Tam & Öğrenci: 22 TL
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