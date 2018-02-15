!f İstanbul’da Yarın!

Brezilyalı João Dumans ve Affonso Uchoa ikilisinin çektiği, evsiz bir kovboy gibi kasabadan kasabaya sürüklenen bir gencin yaşadıklarını anlatan “Arap / Araby”, 11:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Multimedya sanatçısı Blake Williams’ın teknoloji, sinema ve bu araçların geleceğinin parlaklığına göz kırpan muazzam 3D bilimkurgu filmi “Prototype / Prototip” ve İstanbullu multidisipliner stüdyo NOHlab’ın seyirciyi görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkaracak stereoskopik eseri “Prima Materia”, 11:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’de…
Sırp yönetmen Mila Turajlic’in Sırbistan ve hala günümüzde de devam eden bireysel ve kolektif travmalara tanıklık etmemizi sağlayan etkileyici belgeseli “Her Şeyin Diğer Yanı / The Other Side of Everything”, 13:00’te Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
|78/52
Türkiye’den Kısalar bölümünün “Duvarın İki Yanı” ve “Buz Kesmiş Dünyalar, Atan Kalpler” derlemesinde yer alan kısalar, 13:00 ve 16:00 seanslarında Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te ücretsiz gösterilecek.
Dünya prömiyerini IDFA’da yapan “Betty: They Say I’m Different”, 70’lerin unutulmaz sesi Betty Davis’in ortalığı kavuran şöhretinin ve 30 yılı aşkın zamandır ortadan kayboluşunun gizeminin peşine düşen “Betty: They Say I’m Different”, 16:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Calgary Underground Film Festivali’nde En İyi Belgesel seçilen ve Alfred Hitchcock’un meşhur “Sapık” filminin sinema tarihinin en çok referans gösterilen 2 dakikalık ünlü duş sahnesinden yola çıkarak Hitchcock hayranı Guillermo del Toro, Bret Easton Ellis, Karyn Kusama ve Eli Roth gibi sinefilleri buluşturan “78/52: Hitchcock’un Duş Perdesi / 78/52: Hitchcock’s Shower Scene”, 16:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 8’de…
Zambiyalı kadın yönetmen Rungano Nyoni’nin büyücülükle suçlanan bir kızın trajik hikâyesini hiciv dolu bir dille ve büyüleyici bir güzellikte anlatan, batıl inançlara, kadın kaçakçılığına ve düşmanlığına, hicvi elden bırakmayan büyülü gerçekçi bir bakış sunduğu, bol ödüllü İngiliz bağımsızı “I am Not a Witch / Ben Cadı Değilim”, 19:00’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da…
Brian Taylor’ın yönettiği ve Selma Blair ile Nicolas Cage’in başrolünü paylaştığı, çekirdek aile ve anne babalık kavramlarını en absürt şekilde sorguya çektiği, senenin en dikkat çekici korku filmlerinden “Mom & Dad”, 19:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 9’da…
İsveçli Rojda Şekersöz’ün Duhok’tan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin yanı sıra, Göteborg’dan Angelo ve Seyirci ödüllerini, Norveç’ten de FIPRESCI Ödülü’nü kazanan ilk uzunu “Rüyaların Ötesinde / Beyond Dreams”, 19:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 8’de…
İranlı Sadaf Foroughi’ye Toronto’dan FIPRESCI Ödülü ve Onur Mansiyonu getiren, Ava adlı genç bir kadının kıstırılmış̧ dünyasını ve ergenlik bunalımını çarpıcı bir görsel dil ve gerçekçilikle anlattığı “Ava”, 19:00’da Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon’da…
İki yıl önce Iphone’la çektiği “Tangerine” ile sıra dışı bir başarı yakalayan Sean Baker’ın 6 yaşındaki Moone ve arkadaşlarının gözünden zorlu ve çıkışsız görünen yetişkinler dünyasını anlatan, Willem Dafoe’nun Oscar’a göz kırpan oyunculuğuyla da heyecan uyandıran ve yılın en iyileri listesinden düşmeyen son filmi “The Florida Project / Florida Project”, 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3 ve 7’de…
|Professor Marston and the Wonder Women
Angela Robinson’ın Wonder Woman’ın yaratıcısı Harvardlı psikolog William Moulton Marston’ın 1940’lı yıllardaki yaratım sürecini anlattığı, Luke Evans, Rebecca Hall ve Bella Heathcote’un göz kamaştıran performanslarıyla öne çıkan, yılın en sıra dışı biyografik anlatılarından “Professor Marston & The Wonder Women”, 21:30’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da…
Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, başrollerini “Atonement”, “Hanna”, “Brooklyn” filmlerinin yetenekli oyuncusu Saoirse Ronan, kariyerinin en iyi rolünde izleyeceğimiz Laurie Metcalf ve “Call Me by Your Name” ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet’in paylaştığı “Lady Bird / Uğur Böceği”, 21:30’da Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon’da…
2015’te çektiği “Bone Tomahawk”la tanıdığımız S. Craig Zahler’in yönettiği, Vince Vaughn’ın muazzam ve aynı zamanda korkutuculuğuyla akıldan çıkması zor oyunuyla sarsan gerilim “Brawl in Cell Block 99 / 99. Blok”, 23:59’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
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