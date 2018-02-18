18.02.2018
!f İstanbul’da Yarın!
Joe Kelly’nin çok satan çizgi romanından Anders Walter’in uyarladığı hem gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın nefes kesici ve oldukça eğlenceli hikâyesini anlatan, son zamanlardaki en sıcak çizgi roman uyarlamalarından “I Kill Giants / Dev Avcısı”, 13:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
Türkiye’den Kısalar bölümünün “Gizli Tanık: Vicdan” ve “Olağanüstü Hatıralar” derlemesinde yer alan kısalar, 13:00 ve 16:00 seanslarında Cinemaximum Kanyon Salon 8’de ücretsiz gösterilecek.
Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği, amatör bir rock grubunun 2014 yılında çıktıkları Anadolu yolculuklarının hikâyesini konu alan “Anadolu Turnesi”, 16:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Mu Tunç’un şehirde sıkışan, gerçekleri ve hayalleri arasında kalmış iki gencin hikâyesini anlattığı, “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği taşıyan uzun kurmacası “Arada”, 16:00’da City's Nişantaşı Salon 3’te…
Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Reha Erdem’den Nuri Bilge Ceylan’a, Türkiye’de birçok yönetmeni etkilemiş ve onlara ilham vermiş olan, Metin Erksan’ın yönettiği 1965 yapımı “Sevmek Zamanı”, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3 ve 7’de…
90’ların kült filmi “The Acid House” ile tanıdığımız ünlü İngiliz yönetmen Paul McGuigan’ın Peter Turner’ın gerçek anılarından yola çıkarak çektiği ve eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör arasındaki aşk hikâyesini konu alan, Jamie Bell ve Annette Bening arasındaki kimyayla çok konuşulan “Film Stars Don't Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez”, 21:30’da Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon’da…
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