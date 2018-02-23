!f İstanbul’da Yarın!

Güney Afrikalı Jenna Cato Bass’ın çılgın bir yolculuğu konu alan ikinci uzunu “High Fantasy / Aşkın Fantezi”, 11:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de.
Salih Demir’in yönettiği, Diyarbakır merkezli bağımsız sinema ekolünün son örneği “Cano”, 11:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Zeynep Köprülü’nün “Dans Eden Kızlar” ve İranlı Sadaf Foroughi’nin Toronto’dan FIPRESCI Ödülü ve Onur Mansiyonu kazanan ilk uzunu “Ava”, 13:00’te Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de… Filmin gösterimine başrol oyuncuları da katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Till Schauder’ın tehditler yüzünden sürekli kaçmak ve saklanmak zorunda kalan İranlı muhalif rap-punk-rock müzisyen Shahin Najafi’nin yaşadıklarını birincil elden anlattığı filmi “When God Sleeps / Tanrı Uyuduğunda”, 13:00’te Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
|The Distant Barking of Dogs
Nejla Demirci’nin meme kanseri olan Ebru adlı bir kadının yaşadıklarından yola çıkarak, bu hastalığa direnen ve hayatın içinde yeniden var olabilen kadınları izlediği 2017 TRT Belgesel Ödüllü filmi “Yüzleşme”, 16:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Simon Lereng Wilmont’un Doğu Ukrayna’da bir köyde savaşın gölgesinde yaşayan 10 yaşındaki bir oğlan çocuğuyla büyükannesinin hayatlarını bir yıl boyunca izlediği, IDFA’dan En İyi İlk Çıkış Ödülü’yle dönen filmi “The Distant Barking of Dogs / Uzakta Havlayan Köpekler”, 16:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te… Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in 1975’te çektiği ve Yavuz zırhlısının sökülmesini anlatan, dünyada çok az gösterim olanağı bulmuş filmi “Kahramanın Sonu”, 19:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de… Film gösteriminin ardından Güler, rol aldığı “Otel”, “İz” ve “Güneşe Yolculuk” filmlerinin yönetmeni, dostu Yeşim Ustaoğlu ile “Kahramanın Sonu”nun hikâyesini konuşacak.
İstanbullu multidisipliner stüdyo NOHlab’ın seyirciyi görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkaracak stereoskopik eseri “Prima Materia” ve multimedya sanatçısı Blake Williams’ın teknoloji, sinema ve bu araçların geleceğinin parlaklığına göz kırpan muazzam 3D bilimkurgu filmi “Prototype / Prototip”, 19:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
“Sebastiane”, “The Tempest”, “Caravaggio”, “Edward II” ile tanıdığımız İngiliz yönetmen Derek Jarman’ın 1978 tarihli cüretkâr filmi “Jubilee / Jübile”, 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
Call Me by Your Name” ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet’in paylaştığı “Lady Bird / Uğur Böceği”, 21:30’da Cinemaximum Budak / CKM Büyük Salon’da…
Brian Taylor’ın yönettiği ve Selma Blair ile Nicolas Cage’in başrolünü paylaştığı, çekirdek aile ve anne babalık kavramlarını en absürt şekilde sorguya çektiği, senenin en dikkat çekici korku filmlerinden “Mom and Dad”, 23:59’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de..
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