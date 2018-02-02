!f İstanbul’dan Ara Güler ve Jan Švankmajer sürprizi!

|İnsect
Dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in yönettiği tek film de olan ve çok az kişinin izleme şansına eriştiği Kahramanın Sonu, Güler’in ve Yeşim Ustaoğlu’nun sunumuyla gösterilirken; efsane gerçeküstücü yönetmen Jan Švankmajer’in 8 yıl aradan sonra çektiği ilk film de olan Insect / Böcek, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da seyirciyle buluşacak!
Ara Güler ile Yeşim Ustaoğlu bu özel gösterimde buluşuyor!
!f İstanbul programında karşımıza çıkacak sürpriz gösterimlerinden ilki, yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in 1975’te çektiği ve dünyada çok az gösterim olanağı bulmuş filmi “Kahramanın Sonu”.
Güler’in I. Dünya Savaşı’nda ölüme mahkum edilen Yavuz Zırhlısı’nın hikâyesini anlattığı ve 16 mm çektiği film, İlhan Mimaroğlu’ndan Ruhi Su’ya, eklektik müzikle yaratılmış avangart kurgusu, arşiv fotoğrafları ve gerçeküstücü canlandırmalarıyla sinemamızın en özel yapımlarından birine dönüşüyor.
Festivalde tek gösterimi yapılacak filmin gösterimi, dostlukları uzunca bir geçmişe dayanan Yeşim Ustaoğlu ve Ara Güler’in sohbetiyle devam edecek.
70 yılı aşkın zamandır belleğimiz olmuş Ara Güler, rol aldığı “Otel” (1992), “İz” (1994) ve “Güneşe Yolculuk” (1999) filmlerinin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu ile “Kahramanın Sonu”nun hikâyesini konuşacak.
|Kahramanın Sonu
Dünyada ikinci gösterimi !f’te
!f’in ’son dakika’ sürprizlerinden diğeri de, 60’larda başladığı sinemada sayısız kısa film üretmiş, “Alice”, “Greedy Guts”, “Lesson Faust”, “Lunacy”, “Surviving Life (Theory and Practice)” gibi uzunlarıyla da festivallerin en gözde isimlerinden birine dönüşen efsane gerçeküstücü yönetmen Jan Švankmajer’in son tuhaflığı “Insect / Böcek” olacak ve film, dünya galasını yapacağı Roterdam Film Festivali’nden hemen sonra ilk kez !f İstanbul’da seyirciyle buluşacak.
Švankmajer’in yazıp yönettiği ve “Böceklerin insanlar gibi ve insanların böcekler gibi davranması hep hoşuma gitmiştir. Benim hikâyem Kafka ve onun meşhur Değişim’ine referansta bulunurken bu içine kapanıklığı bir adım öteye götürüyor” sözleriyle anlattığı film; küçük bir kasabadaki bir barda Čapek Kardeşlerin “Böcek Oyunu”nunun provası için bir araya gelmiş 6 amatör aktörün yaşadıklarını konu alıyor.
“Böcek”, işleriyle çoğu sanat dalında etkisi olmuş, Terry Gilliam, Quay Kardeşler gibi bir çok sanatçıya ilham vermiş 83 yaşındaki ustanın 8 yıl aradan sonra çektiği ilk film olmasıyla da büyük önem taşıyor.
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