Tüm dünyada 950 milyon doların üzerinde hasılat yapan 2015 ve 2017’nin gişe rekortmeni filmlerindeki olayların devamını konu alan yeni bölüm 9 Şubat 2018’de vizyona giriyor.
Anastasia ve Christian, ilişkilerinde yaşadıkları gelgitli zamanların ardından nihayet evlilik yoluna girmiştir.
Birliktelikleri, görkemli bir evlilik töreni ile mutlu sona ulaşmıştır.
Ancak Anastasia'nın peşine düşen Jack, çifte huzur vermez.
Anastasia'nın lüks ve aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez daha sarsıntılara sahne olacaktır.
Özgürlüğün Elli Tonu, Karanlığın Elli Tonu’nun yönetmeni James Foley (Saplantı, House of Cards) tarafından yönetiliyor ve yapımcıları da bir kez daha Michael De Luca, Dana Brunetti ve Marcus Viscidi ile kültürler üstü, gişe rekortmeni serinin yaratıcısı E L James.
James’in romanından uyarlanan senaryonun yazarı Niall Leonard.
Filmin mmknmrtb notu ::
Arkadaşlar, anlamsız olduğu kadar da gereksiz bu seri hakkında ben daha fazla konuşmak istemiyorum; arzu ederseniz, üstteki yazıda gördüğünüz linkleri tıklayarak, bundan önceki filmlerin eleştirilerini, dolayısıyla seriyle ilgili düşüncelerimi öğrenebilirsiniz..
Son bölümü olmasını -öyle diyorlar ama hiç belli olmaz bu işler- dilediğimiz; içine girer gibi yaptığı türlerin hakkını asla veremeyerek; ne romantik, ne erotik, ne de gerilimli bir drama olabilen bu film de, seriyi pozitif yönde geliştirebilecek hiçbir unsur içermeden, geçip gitti maşallah..
Öte yandan, gerçekleşen her iyi veya kötü olayı, hatta her türlü 'laf sokma' anlarını bile sevişmek için bahane olarak kullanan; gerilim ve heyecan olsun diye uydurulmuş da olsa başlarına gelen muhtelif kazalardan, belalardan, kalıcı hiçbir hasar almadan çıkabilen, 'teflondan mamul' bu çifti kıskanıyor da olabilirim, bilemiyorum yani..
Fifty Shades Freed / Özgürlüğün Elli Tonu
Yönetmen: James Foley
Senaryo: Niall Leonard
Uyarlanan Romanın Yazarı: E L James
Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger ve Marcia Gay Harden
Yapımcılar: Michael De Luca, E L James, Dana Brunetti, Marcus Viscidi
3 /10
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