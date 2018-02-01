'Foxtrot' 2 Şubat’ta vizyonda!

Jonathan'ın askerde olması, her an hayatta olup olmamasından ötürü duydukları şüphe ve endişe, Michael ve Defne’nin psikolojilerini çok etkilemiştir.
Bir yanda Jonathan'ın askerde geçen zorlu günleri, diğer yanda ailenin kaygı dolu bekleyişi…
Kader kavramını çarpıcı bir dille sorgulayan film, yönetmenin olağanüstü anlatımı ve sürprizlerle izleyenleri etkiliyor.
İlk filmi Lebanon (Lübnan) ile Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan dahil birçok ödül kazanan yönetmen Samuel Maoz’un ikinci filmi Foxtrot, geçtiğimiz Eylül ayında dünya prömiyerini yaptığı 2017 Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü almıştı.
2017 Toronto Film Festivali’nde dakikalarca ayakta alkışlanan film, ABD prömiyerini 2018 Sundance Film Festivali’nde “özel gösterim” ile yaptı.
Katıldığı bütün festivallerden büyük övgüler alan ve yılın ödüle doymayan filmi Foxtrot, 2018 Oscar En İyi Yabancı Film Adayları Kısa Listesine seçildi.
ABD’de dağıtımını Sony’nin yaptığı Foxtrot, eleştirmenler kadar izleyiciler tarafından da yılın en beğenilen filmleri arasında yerini aldı.
Foxtrot, 2 Şubat’ta CGV Arthouse Salonlarında!
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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