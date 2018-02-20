20.02.2018
Happy Family / Mutlu Canavar Ailesi
Anne ve Emma, derin borç batağında olan bir kitap dükkanına sahip, baba Frank, aşırı derecede çalışıyor ve zorba patronunun altında eziliyor, kızı Fay, lise aşkının etkisinde olan içine kapanık bir ergen, ve dahi oğul Max, okulda zorbalığa maruz kalıyor.
Ve burada da bitmiyor -bir kostüm partisinde kötü büyücü Baba Yaga, hepsini canavarlara çeviriyor!
Emma’yı bir vampire, Frank’i Frankenstein'ın canavarına, Fay'i mumyaya ve Max'i kurtadama dönüştürüyor.
Bu canavar ailesi lanetini tersine çevirmek için, cadıyı dünyanın dört bir yanında kovalamak zorunda kalıyorlar.
Bu gelişigüzel macera sırasında, Wishbones ailesi, gerçek canavarlarla karşı karşıya kalıyorlar.
Bu canavarlar arasında, karşı konulmaz cazibesi olan ve Emma’ya hissettiği sonsuz aşkını itiraf eden, Kont Dracula'nın kendisi de var.
Ailenin mutluluğa giden yolu, tuzaklarla, keskin dönüşlerle, daha doğrusu keskin dişlerle çevrili..
ÜZÜLME, MUTLU OL
Mutlu Canavar Ailesi, Emmy® ödülü sahibi yazar David Safier’ın ("Berlin, Berlin") aynı adı taşıyan en çok satan romanının uyarlamasıdır.
Mutlu Canavar Ailesi romanı, yalnız Almanya'da 500.000 kopya sattı. Uluslararası olarak, 18 dile tercüme edildi ve 40'dan fazla ülkede yayınlandı.
Yapımcı ve yönetmen Holger Tappe ("Animals United") "Bir yazar arıyordum ve adını Berlin, Berlin televizyon dizisi ile duyuran senarist David Safier'e yaklaştım (en çok satan roman yazarı olmak kariyerinin ikinci aşamasıdır)" diyor.
Bana okumak için "Mutlu Canavar Ailesi" romanının bir kopyasını verdi ve ikimiz de hikayenin bir animasyon film için ideal bir plan olduğunu anladık. Alman satiristi Oliver Kalkofe (ve Alman versiyonunda, Butler Renfield'ın sesi): ‘ "Mutlu Canavar Ailesi" hakkında bu kadar ilginç olan şeyin, filmin kolayca tanımlanabilecek olması olduğunu söylüyor.
"Bir ailenin yanında büyüyen, bir aileyi tanıyan ya da bir ailesi olan biri, burada neler olup bittiğini kolayca anlayacaktır. Mutlu olması gereken bir aile, kendi engellerini yaratır ve sonra da bazı dış felaketlerle uğraşmak zorunda kalır. Bu nedenle, en azından geçici olarak, bu durum o kadar da mutluluk verici değildir. Daha sonra gerçekten önemli olanı bulmamız gerekir ve neden diye düşünmeye başladıysanız, aslında mutsuz olmak için hiçbir sebep olmadığını anlarsınız. Burada ikinci bir katman var ve bu; yüzlerce filmden tanıdığımız, ürkütücü bir görünüşe sahip olsalar da, çocukların canavarlardan korkmalarına gerek olmadığıdır. Bunun kesinlikle harika olduğunu düşünüyorum, çocukken koltuğun arkasına saklanmama sebep olan canavarların, bu filmde iyi tarafını nasıl gösterdiğini anlatıyorum."
"Dolayısıyla bu filmle çocukları hedef kitlesi olarak belirledik" diye ekliyor Holger Tappe, "Ancak geleneksel olarak sadece çocuklar için değil, ebeveynleri için de büyük eğlence sunan ve 100 yıl süren korku filmi tarihinin görsel ve sözlü anlatımlarıyla iyi bir örnek olan, Amerikan animasyonundan örnek aldık. Bir önceki filmimde olduğu gibi ekoloji ve çevrecilik kavramlarını eğlence değerinden asla ayırmadan sunmuştum. Eğlence bizim için çok önemli, ancak bu Mutlu Canavar Ailesi'nin hikayesinin sizi düşündürmeyeceği anlamına gelmiyor. Biz, kariyerin ve kendine bakmanın çok önemli olduğu zorlu bir dünyada yaşıyoruz; hayallerimizi gerçekleştiremediğimizde, bunları çocuklarımıza yansıtıyoruz ve bu sebeple ergenlikten sonra öngörülebilir çatışmalar ortaya çıkıyor. Sonucunda da mutlaka patlayıcı kavgalara neden oluyor, çünkü beklentilerimiz ideal dünyaya uymuyor.
Tappe, "David Safier'in kitabı aynı zamanda hikayenin mizahi yönleri üzerine yoğunlaşıyor ve bu yüzden film aile eğlencesi için özellikle uygun" diyor, "Şüphesiz filmimizle dünyayı değiştiremeyeceğiz. Ama eğer seyircilerin bir kısmı bile, bir sonraki haftasonunun ailecek bir şeyler yapmak için iyi bir zaman olabileceğini düşünerek sinemadan çıkarlarsa, bu bile büyük bir başarıdır. "
Projenin evrimiyle ilgili olarak yönetmen şunu dile getiriyor: "David Safier, yazar Catharina Junk'a bir işbirliği önermişti; çünkü kendini öyküye çok yakın görmüştü ve ekip çalışması bu film için ideal bir yaklaşımdı. Catharina, David'in de katkıda bulunduğu iki taslak teslim etti, senaryo toplantılarına katıldı ve her zaman bizim fikirlerimize açıktı. David, projeyi kararlı bir şekilde ilerletmek için bir yazarın beklediğinden çok daha fazla emek verdi ve zaman harcadı. "
Karakterler ile ilgili olarak Tappe şöyle diyor: "Filmde yarattığımız Drakula'nın eğlenceli yarasa arkadaşları Batties hariç, tüm karakterler romanda zaten mevcut. Romanda da olduğu gibi baş karakterler Emma ve Dracula'ya odaklanıyoruz. Dracula ve Emma arasındaki belirgin kimya bozulmadan kalırken, filmdeki tek erotik kısım ise tutkulu bir tango dansıdır. Her koşulda, filmi kavramsallaştırırken bir an gelir ve film yapımcıları yalnızca diyaloga güvenmeyi bırakmak zorunda kalırlar ve bunun yerine, animasyon sanatçılarına ve onların özgür hayal güçlerine güvenirler."
Bu işbirliği çok iyi bir sonuç verdi, öyle ki Safier halihazırda yeni fikirler geliştiriyor ve Holger Tappe ve ekibiyle çalışmaya devam etmek istiyor.
Bu ortak çabaların ilk sonucu, Güney Almanya'daki Rust'ta son derece popüler bir tema parkı olan "Europa Park" da izlenebilir.
2016 yılından bu yana, David Safier'nin "Mutlu Canavar Ailesi" gibi "4D" Kısa Filmleri buradaydı.
Animasyon filmler diğer filmlerden daha pahalı olma eğiliminde olduğundan ekip, uluslararası dağıtım için filmin İngilizce dilinde bir versiyonunu hazırlamayı planladı. Buna bağlı olarak, başlarda Wishbone’ların Berlin'deki evini (kitaptaki) New York'a taşımaya karar verdiler.
Holger Tappe şöyle devam ediyor: "Komiktir ki Almanlar, bir Fransız ya da bir İngiliz aileyle özdeşleşmek için mücadele edebilirler veya tam tersi. Ama kimse bir Amerikalı ile özdeşleşmeyi düşünmüyor bile. Bu nedenle romanın Avrupa gezisi, New Yorklu bir ailenin Atlantik yolculuğu oldu."
Almanca test aşamasından sonra, animasyon, Emily Watson, Jason Isaacs ve Nick Frost gibi meşhur İngiliz aktörlerin işe alındığı ve ses kabininde rollerini özgürce yorumlamaya başladıklarından sonra animasyon, seslerine uyumlu hale geldi. Bu, İngilizce'nin filmin orijinal dili haline geldiği anlamına geliyor.
Yönetmen: Holger Tappe
Seslendirenler: Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost
Tür: Animasyon
Ülke: Almanya
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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