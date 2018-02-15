Varoşlardan çıkıp gelen, pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli buz patencilerindendir.
Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz.
Tüm engellere karşın hırsla Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Tonya’nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan’a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur.
FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle karşı karşıya kalacaktır.
The Finest Hours’un yönetmeni Craig Gillespie’nin dur durak bilmeyen temposu ve kurgusuyla çok konuşulan son filmi Ben, Tonya, Whiplash’deki J.K. Simmons’ı anımsatan performansıyla Allisson Janney’i de Oscar ödülünün favorilerinden biri haline getirdi..
Ben, Tonya, 16 Şubat 2018'de sinemalarda..
I, Tonya / Ben, Tonya
Yönetmen: Craig Gillespie
Senaryo: Steven Rogers
Oyuncular: Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan
Yapımcı: Margot Robbie, Steven Rogers, Tom Ackerley
Görüntü Yönetmeni: Nicolas Karakatsanis
Kurgu: Tatiana S. Riegel
Müzik: Peter Nashel
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 120 dk.
Tür: Dram
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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