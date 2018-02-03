3.02.2018
İstanbul Film Festivali'nin Restore Edeceği Film Belli Oldu!
Bu yıl, öncü yönetmenlerimizden Bilge Olgaç’ın 1987 yapımı başyapıtı İpekçe, Atlas Post Production tarafından restore ediliyor ve 37. İstanbul Film Festivali’nde, yapımından 30 yıl sonra yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor.
37. İstanbul Film Festivali, İKSV tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Usta öykücü Osman Şahin’in Toroslar’daki köyünde geçmiş gerçek olaylardan esinlenerek Bilge Olgaç ile birlikte senaryolaştırdığı İpekçe, bir hayat kadınının değişmeyen yazgısını ve etrafındakilerin ikiyüzlülüğünü masalsı bir atmosferde aktarıyor.
Öyküde, genç bir hayat kadını, Anadolu’nun isimsiz bir köyüne rastgele bırakılır.
Köylüler, kim olduğunu ve geçmişini bilmediği bu güzel ve yalnız kadını öylesine severler ki, ona İpekçe adını verirler.
Köyün genç nakışçısı Seyit de bu kadına âşık olur.
1987 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü’ne ve 1990 Ankara Film Şenliği AFSAD Özel Ödülü’ne layık görülen İpekçe, Atilla Dorsay’ın sözleriyle “ilginç, özgün bir film; sinemamızda yeni bir tat. [Bilge] Olgaç kimi zaman sakin, durağan, kimi zaman ise elde gezen kıpır kıpır bir kamerayla, özel mercekler sağlanmış dışavurumcu etkileri de savsaklamaksızın, bir illüzyon, bir yanılsama olayını sinemalaştırmayı başarıyor.”
Perihan Savaş ile Berhan Şimşek’in başrollerini paylaştığı İpekçe’de Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen diğer rolleri üstleniyor.
Çekimleri Çanakkale’nin Adatepe, Adatepebaşı ve Boztepe köyleriyle Balıkesir’in Altınoluk beldesinde yapılan İpekçe’nin görüntü yönetmenliğini Aytekin Çakmakçı (2013 İKSV Sinema Onur Ödülü), yapımcılığını Lokman Kondakçı, özgün müziklerinin besteciliğini ise Serdar Yalçın yapıyor.
İstanbul Film Festivali bu yıl, İpekçe’nin senaryosunu Bilge Olgaç ile birlikte yazan öykücü, yazar ve senarist Osman Şahin ile filmin başrol oyuncularından Perihan Savaş’a Sinema Onur Ödülü veriyor. Onur ödülleri, 37. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasının yapılacağı 6 Nisan akşamı veriliyor.
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