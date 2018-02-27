27.02.2018

Kadın Yönetmenler İlk Filmleriyle İzmir’de!


Konak Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM, ilk filmlerini çeken kadın yönetmenleri İzmir’de ağırlıyor.

“İlkler unutulmaz” temasıyla düzenlenen etkinlik, DESEM ve Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2-9 Mart tarihleri arasında film gösterimleri, paneller ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Festivale katılan yönetmenler ve filmleri şöyle: 

Çekmeköy Underground    Yönetmen: Aysim Türkmen

Kasap Havası   Yönetmen: Çiğdem Sezgin

Hemşire   Yönetmen: Dilek Çolak

Beginner    Yönetmen: Burçak Üzen

Ferahfeza   Yönetmen: Elif Refiğ

Geriye Kalan   Yönetmen: Çiğdem Vitrinel

Yarım   Yönetmen: Çağıl Nurhak Aydoğdu

Deniz Seviyesi   Yönetmen: Esra Saydam, Nisan Dağ

Onun Filmi   Yönetmen: Su Baloğlu, Merve Bozcu

Yağmurlarda Yıkansam   Yönetmen:Gülten Taranç


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11 kadın yönetmenin ilk filmlerinin gösteriminin yanı sıra iki panel, bir atölye çalışması ve Meryem Şahin’in Tanrı olmadan Hemen Önce isimli kadın öykülerinden oluşan kitabının da imza günü düzenlenecek.

EGiKAD, Tarkem ve Kentimiz İzmir Derneği’nin de destek verdiği Kadın Yönetmenler Haftası’nda gelecek yıllarda İzmir’de uluslararası bir kadın filmleri festivali için arama toplantıları gerçekleştirilecek.

Uzun yıllardır İzmir’de uzun metraj film festivali olmamasına bir alternatif olarak İzmir’de kalarak burada yıllardır film üretimine devam eden Ragıp Taranç ve Gülten Taranç’ın program direktörlüğünü yaptığı film haftasına, sektörden pek çok kadın yönetmen ve sinemacı katılarak İzmir’de bir uzun metraj kadın filmleri festivalinin alt yapısını oluşturmak için çeşitli görüşmelerde bulunacaklar.




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