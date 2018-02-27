Kadın Yönetmenler İlk Filmleriyle İzmir’de!

“İlkler unutulmaz” temasıyla düzenlenen etkinlik, DESEM ve Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 2-9 Mart tarihleri arasında film gösterimleri, paneller ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.
Festivale katılan yönetmenler ve filmleri şöyle:
Çekmeköy Underground Yönetmen: Aysim Türkmen
Kasap Havası Yönetmen: Çiğdem Sezgin
Hemşire Yönetmen: Dilek Çolak
Beginner Yönetmen: Burçak Üzen
Ferahfeza Yönetmen: Elif Refiğ
Geriye Kalan Yönetmen: Çiğdem Vitrinel
Yarım Yönetmen: Çağıl Nurhak Aydoğdu
Deniz Seviyesi Yönetmen: Esra Saydam, Nisan Dağ
Onun Filmi Yönetmen: Su Baloğlu, Merve Bozcu
Yağmurlarda Yıkansam Yönetmen:Gülten Taranç
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11 kadın yönetmenin ilk filmlerinin gösteriminin yanı sıra iki panel, bir atölye çalışması ve Meryem Şahin’in Tanrı olmadan Hemen Önce isimli kadın öykülerinden oluşan kitabının da imza günü düzenlenecek.
EGiKAD, Tarkem ve Kentimiz İzmir Derneği’nin de destek verdiği Kadın Yönetmenler Haftası’nda gelecek yıllarda İzmir’de uluslararası bir kadın filmleri festivali için arama toplantıları gerçekleştirilecek.
Uzun yıllardır İzmir’de uzun metraj film festivali olmamasına bir alternatif olarak İzmir’de kalarak burada yıllardır film üretimine devam eden Ragıp Taranç ve Gülten Taranç’ın program direktörlüğünü yaptığı film haftasına, sektörden pek çok kadın yönetmen ve sinemacı katılarak İzmir’de bir uzun metraj kadın filmleri festivalinin alt yapısını oluşturmak için çeşitli görüşmelerde bulunacaklar.
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