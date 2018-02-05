5.02.2018
'Kapalak Kızı' 13 Temmuz’da vizyonda!
Nova Prospekt’in çok beğenilen paylaşımı Kapalak Kızı’nın hikâyesi, beyaz perdeye taşınıyor.
Ramazan Özer ve Fatih Gürler’in yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü YouTuber Can Yavuz ve Arifhan Durmuş’un başrollerini paylaştığı Kapalak Kızı, çok yakında izleyici ile buluşacak.
Konusunu Giresun’daki bir köy okulunda hademelik yapan genç bir kızın başına gelen gerçek bir olaydan alan film, klasik korku filmi anlayışını yıkacak.
“Öteki Dünyadan Gelen” mottosuyla hazırlanan; hikâyesi ve sinema diliyle diğer korku filmlerinden tamamen ayrılan Kapalak Kızı, her saniyesinde izleyiciyi korkunun büyülü atmosferine taşıyacak.
Tek başınıza izleyemeyeceğiniz kadar gerilim ve korku dolu bir film: Kapalak Kızı.
Kapalak Kızı, 13 Temmuz’da Sinemalarda!
Yönetmen: Ramazan Özer - Fatih Gürler
Oyuncular: NovaProspekt - Can Yavuz - Arifhan Durmuş - Alperen Demirtaş
Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk
Görüntü Yönetmeni: Onur Cabi
Yapımcı: Sedat Tunç, Fatih Erol
Yapım Yılı: 2018
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