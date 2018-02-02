'Mahalle' 9 Mart’ta vizyonda!

Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş
ve Gökhan Soylu
’nun rol aldığı Mahalle
, 9 Mart’ta vizyona giriyor.
Merakla beklenen filmin vizyon afişi de yayınlandı.
Kendi kanunlarını kendi yazan bir mahallede yaşayan üç arkadaşın yeni taşınan, gizemli bir yabancı ile değişen hayatlarının anlatıldığı filmin yapımcılığını Med Yapım ile Get Yapım üstlendi..
Türkiye’nin başarılı genç oyuncularından Buğra Gülsoy
ve Serhat Teoman
’ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu oyuncu arkadaşları Emre Erkan
ile birlikte yazdıkları ve aynı zamanda da rol aldıkları Mahalle, 9 Mart’ta seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Filmin mmknmrtb notu: 5
/10
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