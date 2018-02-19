'Marrowbone / Karanlık Sır' 6 Nisan’da vizyonda!

Genç bir adam olan Jack ve kendisinden küçük olan kardeşleri Billy, Jane ve Sam'in kendilerine ait büyük sırları vardır.
4 kardeş, bir arada kalmaya devam edebilmek için, annelerinin ölümünü herkesten saklamak zorunda kalmıştır ve ancak bu şartla birlikte yaşamaya devam edebileceklerdir.
Kardeşlerin hayatını zorlaştıran bir diğer etmen daha vardır ki, bu sakladıkları sırdan çok daha kötücüldür.
Genç kardeşlerin yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık kol gezmektedir ve kardeşlere rahat vermemektedir.
Yönetmen: Sergio G. Sánchez
Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
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