18.02.2018
Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları
Merve Bulut ve Ümit Yaşar Bekar’ın rol aldığı çağdaş aşk masalı Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları, tiyatroseverleri aşk ve bağlılıkla ilgili en derin yaralarla yüzleşmeye davet ediyor.
Kayleen ve Doug’ın sekiz yaşındalarken okul revirinde karşılamaları, büyük bir aşka ve kronik bir yaralanmaya dönüşür.
Aşk yaraları sarabilir mi?
Ya aşkın kendisini yaralamışsak? İyileşmek mümkün mü?
Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları, sevmek, sevilmek, büyümek, yaralanmak ve yaraları sarmakla ilgili tüm mahremiyetimize ışık tutan, aşkı kendimizde yeniden keşfetmemiz için cesaretlendiren, kışkırtıcı, yalnız ve hüzünlü çağdaş bir aşk masalı..
Oyunun ışık ve dekor tasarımını Onur Alagöz, proje asistanlığını ise Murat Ali Er ve Yeşim Çelebi üstleniyor.
Tek perdelik Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları oyunu, 21 Şubat 2018, Çarşamba akşamı saat 20.30’da TOY İstanbul’da sahnelenecek.
Oyunun biletleri, Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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