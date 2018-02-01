Kendi halinde, mütevazı, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır.
Bu Mermer Ailesi’nin, uzun zamandır herkesten gizledikleri bir de sırları vardır.
Bu esrarengiz sırrın, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.
Ali Atay’ın yönettiği ve Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak ile İrem Sak’ın oynadığı Ölümlü Dünya, 26 Ocak 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla TAFF Pictures tarafından vizyona çıkarıldı."
Filmin mmknmrtb notu ::
Sinemamız açısından oldukça 'özgün ve cesur' duran konusuyla, birbirinden sağlam oyuncu kadrosuyla falan, vadettiği kaliteden biraz uzak kalsa da, kendisini izleyecek en suratsız adamı bile illaki güldüreceğine dair iddiaya girmekten hiç çekinmeyeceğim özelliği haiz, komedisi absürt bir suç filmi..
Filmin, başlangıçta yer alan, ustaca kotarılmış o 'kanlı catering' sekansıyla iyice alevlenen, 'çok farklı, çok manyak bir şey geliyor' beklentisini karşılayamayıp, zaman zaman sıradanlaşmasını, mevcut 'senarist enflasyonu'na bağlıyorum ben..
Belki kendileri bunun farkında değillerdir ama; senaryo aşamasında her kafadan başka bir ses çıktığını, vurgulanması gereken esprilerde görüş birliğine varılamadığını hayal etmek hiç de zor değil; özellikle mizah açısından -ki mizah, bu film için hayati önemde- bir üslup birliği yaratılamadığı, 'eklektik olsun, mümkünse herkes gülsün' mantığıyla hareket edildiği çok net..
Bir sahnede gülmekten karnımıza ağrılar girerken, hemen akabinde öylesine zorlama ya da saçma sapan espriler geliyor ki adeta buz kesiyoruz..
|Bak.. bu da kötüydü be!
Kız istemeye gelen ailenin, evin kapısında yarattığı, bir türlü bitmek bilmeyen o meş'um kaos sahnesi (aslında tüm 'kız isteme' sekansı) fikrinin sahibi, hangi 'kendini komik zanneden' senaristse, kendisini, Recep İvedik senaryosu yazmaya davet ediyorum; hiç olmazsa şu yeteneği boşa gitmesin..
Ezcümle.. genel olarak tedavülde olan 'zeka dolu' mizahına, bir kaç kötü espriyle sekte vurulmasını talihsizlik olarak değerlendirdiğim yönetmen Ali Atay'ın Ölümlü Dünya'sına 'kötü film' diyen çarpılır, bu kesin; ancak onun, böylesine güçlü bir kadroya ve prodüksiyona sahip olmasına karşın, bir önceki filmi Limonata'yı aşamadığını da belirtmek zorundayım..
Ölümlü Dünya
Yönetmen: Ali Atay
Senaryo: Ali Atay, Ali Demirel, Aziz Kedi, Volkan Sümbül, Feyyaz Yiğit
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım, Mehmet Özgür
Yapım: 2018, Türkiye, 107'
6 /10
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