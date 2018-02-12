12.02.2018
'Peter Rabbit / Tavşan Peter' 23 Şubat’ta vizyonda!
Filmde, hem McGregor/Bay Yeşilbahçe’nin gıpta edilen sebze bahçesinin kontrolünü hem de hayvan dostu komşunun (Rose Byrne) sevgisini kazanma mücadelesi Lake District ve Londra'ya kadar uzanırken, Peter'in Thomas Yeşilbahçe ile (Domhnall Gleeson) ezeli düşmanlığı en üst düzeye ulaşıyor.
Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation, 2.0 Entertainment işbirliğiyle, bir Animal Logic Entertainment-Olive Bridge Entertainment yapımı olan Will Gluck filmi Tavşan Peter™'ı sunar.
Başrollerini Rose Byrne ve Domhnall Gleeson’ın üstlendiği filmi Will Gluck yönetti, hikayesini ve senaryosunu ise yine Gluck, Rob Lieber’la birlikte kaleme aldı.
Filmin yapımcılığını Will Gluck ve Zareh Nalbandian, yönetici yapımcılığını ise Doug Belgrad, Jodi Hildebrand, Catherine Bishop, Susan Bolsover, Emma Topping, Rob Lieber, Jason Lust ve Jonathan Hludzinski gerçekleştirdi.
Filmin görüntü yönetiminde ACS’den Peter Menzies, Jr.’ın, yapım tasarımında Roger Ford’un, kurgusunda Christian Gazal ve Jonathan Tappin’in, kostüm tasarımında Lizzy Gardiner’ın imzası bulunuyor.
Tavşan Peter™'ın animasyon ve görsel efektlerini Avustralya’daki Animal Logic Stüdyoları, animasyon yönetmenliğini Rob Coleman, müziğini Dominic Lewis, müzik amirliğini ise Wende Crowley üstlendi..
Peter Rabbit / Tavşan Peter, 23 Şubat’ta Türkçe Dublajlı Olarak Sinemalarda.
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