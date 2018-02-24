24.02.2018
Şehirlere Alışamadı : Sabahattin Ali’nin Şehirleri
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Kültür Sanat, 14 Şubat - 27 Nisan tarihleri arasında önemli bir edebiyat sergisine ev sahipliği yapıyor.
Küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı "ŞEHİRLERE ALIŞAMADI - Sabahattin Ali’nin Şehirleri" sergisi, Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e onun gözünden bakmayı amaçlıyor.
Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki belgelerle zenginleşen sergi; Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar ve eserleri aracılığıyla anlatıyor.
Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.
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