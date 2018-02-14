Sofra Sırları'nın galası yapıldı!

Davetlilerin büyük beğenisini kazanan film 16 Şubat Cuma günü vizyona giriyor.
Sofra Sırları'nın galasına; İzzet Altunmeşe, Gülcan Arslan, Ece Uslu, Ceren Moray, Metin Akdülger, Melis Birkan, Dilara Öztunç, Aydan Taş, Perihan Ünlücan, Atılgan Gümüş, Erdem Akakçe, Atılay Uluışık, Akasya Aslıtürkmen, Deniz Bolışık, Gülin İyigün, Furkan Andıç ve Mannu Liteser gibi ünlü isimler katıldı.
Filmin oyuncuları set sürecini anlattı
Kırmızı halıda tam kadro poz veren filmin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Demet Evgar; "Sofra Sırları, bir kadının özgürlük hikayesini konu alıyor; film aslında seyirciyle buluştukça daha da özgürleşecek.. İzleyen herkese şifa olsun. Bundan sonraki söz, seyircinin" dedi. Güzel oyuncu filmi izleyeceklere de şu tavsiyede bulundu "Seyirci filmden çıktığında kimsenin öldüğüne üzülmeyecek; ama çok acıktığını hissedebilecek, karınlarını doyurup filme gelmeliler." diye ekledi.
Filmde komiser karakterine hayat veren Alican Yücesoy; "Oyuncuların bir kısmıyla zaten önceden tanışıyorduk; Ümit'le de yıllar önce çalışmıştık. Çok güzel bir set süreci geçirdik, baştan sona harikaydı. Bundan sonraki aşaması da iyi geçecek. Çünkü bu hissedilebilir bir şey."
Filmin yönetmen ve senaristi Ümit Ünal ise, "Sofra Sırları benim yaklaşık 10 yıllık bir projem, son üç sene içersinde hayata geçirebildik. Bu kadro ile çalıştığım için çok mutluyum. Hepsi ile tekrar gözüm kapalı çalışabilirim." dedi.
Sofra Sırları
Neslihan hayatını kocasına ve evine adamıştır.İstanbul'da doğup büyüdüğü halde, kocasının işi yüzünden hayatını Anadolu kasabalarında geçirmiştir. Yıllardır çok sakin, hiçbir olağanüstü olay olmayan uzak taşra şehrinde yaşamaktadırlar. Neslihan utangaç, sevimli bir kadındır. Günü akşama ne pişireceğini düşünerek geçer. Çok da iyi bir aşçıdır. Kocası, aile dostları, Neslihan’ın yemeklerine çok düşkündür. Neslihan’ın çevresindekilerin esrarengiz ölümü tüm gözleri ona çevirir. Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika’da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser, Neslihan’ın bir şeyler çevirdiğini ve peş peşe cinayetlerde parmağı olduğunu anlar ama bir türlü gerçek bir kanıt bulup Neslihan’ı yakalayamaz. Neslihan her cinayetten tereyağından kıl çeker gibi, son derece masum, hafif çatlak görünerek sıyrılmayı başarır.
Dağıtım: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018
Yönetmen & Senaryo: Ümit Ünal
Görüntü Yönetmeni: Türksoy Gölebeyi
Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Fırat Altunmeşe, Elit Andaç Çam, Ferit Aktuğ, Emrah Kolukısa, Burcu Yasemin Şeyben, Burcu Halaçoğlu
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