28.02.2018
'The Crossbreed / Melez' 2 Mart’ta vizyonda!
Gazeteci bir çift olan Amy ve John’un; Amy’nin beklenmedik hamileliği ve aldığı kürtaj kararı sonrasında değişen hayatlarını konu edinen film, İncil'de ve Musevilik'te önemli bir yeri olan ‘'Lilith'' efsanesinden yola çıkıyor.
Türk yönetmenden Amerika’da ilk film
Los Angeles’a yerleşen ünlü yönetmen Biray Dalkıran’ın Amerika’da çektiği ilk filmi olma özelliğini taşıyan “The Crossbreed”, ilk aşamalarından itibaren dünya medyasının yakın takibine girmiş, her aşaması dünyaca ünlü pek çok sitede yer almıştı.
IMDb, Screen Anarchy, Movies with Butter gibi referans sinema sitelerinin yanı sıra Horror News Net, Horrorpedia ve HellHorror gibi korku filmi hayranlarının başucu sitelerinde de sürekli haber olmuştu.
Katıldığı her festivalden ödülle döndü
Angela Durazo, Nathan Schellerup, Malinda Farrington, Danny Winn, Katy Bentz, Sofia Domingues, Kristine Hayworth, Krystal Tini, Chad Ayers, Marqus Bobesich, Lou Cariffe, Mignon Farmani, Shaina Schmid, Lidia Pryor ve Rina Johnson gibi tamamı Amerikalı oyunculardan oluşan film; yurt dışında katıldığı tüm film festivallerinden ödül alarak döndü.
“Independent Horror Movie Awards”ta ‘En İyi Film’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Senaryo’, ‘En İyi Müzik’ ve ‘En İyi Dönüş’ olmak üzere 5 dalda aday gösterilen film; Angela Durazo ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.
Adayları Oscar ve Emmy ödüllerine de layık görülen “Accolade Global Film Competition”, Biray Dalkıran ve filmini “Award of Merit” (Liyakat Ödülü) ile ödüllendirdi.
IMDb’nin en prestijli ödül törenlerinden biri olarak gösterdiği “Los Angeles Film Awards”ta En İyi Film kategorisinde ilk 10’a kalan “The Crossbreed”; “En İyi Gerilim Filmi” ve “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini kazandı.
Amerika’da 24.99$
“The Crossbreed – Melez” filminin Kuzey Amerika hakları ünlü dağıtımcı Breaking Glass Pictures tarafından satın alındı. Film, 6 Mart’ta itibaren ITunes, Amazon Instant, Google Play, PlayStation, Xbox, Vudu ve diğer VOD (seç izle) platformlarından kiralanabilecek ya da satın alınabilecek. 24.99$ olarak belirlenen ücret, Türkiye’deki ortalama sinema bileti ücretinin neredeyse 5 katı. Pek çok site şimdiden ön sipariş almaya başladı bile.
Biray Dalkıran
1976 doğumlu yönetmen; dokuz uzun metrajlı film, onlarca bölüm dizi ve yüzün üzerinde video klip ve reklam filmi yönetti. “Araf”, “Cennet” ve “Cehennem” üçlemesi; komedi filmleri “Bana Bir Soygun Yaz” ve “Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu”; romantik filmler “Peri Masalı”, “Meleklerin Mucizesi” ve “Seni Seviyorum Adamım”ın ardından son filmi olan “The Crossbreed – Melez”i ABD’de çekti. Final bölümü 2012 yılında yayınlanmasına rağmen, halen ekranda olan ve tekrar bölümleri bile rating listelerine giren “Kanıt” dizisini yönetti.
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