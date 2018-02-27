Tiyatro Şenay: İstanbul Deyince

“İstanbul Deyince” aklınıza gelen ne varsa hepsi bu oyunda!
İstanbul’un hikâyesini ve gerçek İstanbul tutkusunu, müzikler, sesler ve İstanbul üzerine yazılmış şiirlerle anlatan İstanbul Deyince, Gayrettepe KATS Sahne’de!
Tiyatro Şenay’ın yeni oyunu İstanbul Deyince, İstanbul’un hikâyesini,yüzyıllardır İstanbul üzerine yazılmış şiirlerle anlatan şiirli-vurmalı bir gösteri.
Perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu’nun, 3. yüzyıldan günümüze kadar İstanbul üzerine yazılmış şiirleri derlediği ve İstanbul’un seslerine hayat verdiği oyunda, Topçuoğlu’nun yanı sıra Eda Özel ve Onur Şenay’ın da rol alıyor.
‘İstanbul sesleri’nin Orhan Topçuoğlu’nun sıra dışı ve usta yorumuyla dinlenebileceği oyunda; yaşadığımız şehrin hikâyesi, şehrin kendi sesleriyle birlikte anlatılıyor.
“İstanbul Deyince” aklımıza bir masal geliyor. Çağlar boyunca aşk, nefret, özlem ve umut olmuş, hem varlık hem yokluk olmuş bir şehrin başrolde olduğu İstanbul Deyince oyununda; sevdiğimiz ve hasret kaldığımız İstanbul’un yok oluş hikâyesini şiirlerden dinliyor, İstanbul’a yapılan ihanetle yüzleşiyoruz.
Özdemir Çiftçioğlu’nun yönetmenliğini, Ümit İlban’ın yardımcı yönetmenliğini, Cengiz Orhonlu’nun ışık yönetmenliğini üstlendiği oyunun dekoru Onur Şenay, kostümleri Özdemir Çiftçioğlu, afiş tasarımı Berkcan Okar, fotoğrafları ise Fethi Karaduman imzası taşıyor.
Sözleri ve sesleriyle benzersiz bir şehir hikâyesi anlatan İstanbul Deyince, 7 Mart 2018, Çarşamba ve 9 Mart 2018, Cuma akşamları Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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