11.02.2018
Tiyatro Şenay: Ufak Tefek Yaşamlar
Kimi taşınmak istemez, kimi altınlarını çaldırır, kimi kefeni yırtmaya çalışır, kimi işi kapmak için neler yapar neler…
Kamuran Akkor, Onur Şenay, Ayçe Abana, Ümit İlban, Seran Bilgi ve Cengiz Orhonlu’yu aynı sahnede buluşturan oyun, karşılaştıkları sorunlardan kurtulmaya çalışan insanların eğlenceli hikâyelerini anlatıyor.
Tiyatro Şenay’ın, insanların içine girdikleri türlü haller ile çiftlerin karşılaştıkları güçlükleri komik hikâyelerle irdeleyen kabare oyunu Ufak Tefek Yaşamlar, gülmek isteyen herkesi bekliyor.
Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun kaleme aldığı, Enis Yıldız’ın yönetmenliğini, Cengiz Orhonlu’nun ışık yönetmenliğini üstlendiği, Gülhan Eralp’in müziklerini hazırladığı oyunun afiş tasarımı Berkcan Okar, fotoğrafları ise Fethi Karaduman imzası taşıyor.
Tiyatro Şenay’ın iki perdelik Ufak Tefek Yaşamlar adlı kabare oyunu 14 Şubat 2018, Çarşamba akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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