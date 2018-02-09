"Venom: Zehirli Öfke" 5 Ekim’de vizyonda!

Marvel’ın en esrarengiz, en karmaşık karakterlerinden birisi olan, ölümcül koruyucu Venom, Oscar® adayı aktör Tom Hardy tarafından sinema perdesinde canlandırılıyor.
Yönetmen: Ruben Fleischer
Senaryo: Scott Rosenberg & Jeff Pinkner ve Kelly Marcel ve Will Beall
Marvel Comic karakterlerinden uyarlanmıştır
Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott
Yapımcılar: Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal
Yönetici Yapımcılar: David Householter, Stan Lee
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