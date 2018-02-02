Zoltán Fábri filmleri Akbank Sanat'ta!

|Beşinci Mühür
Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında düzenlenecek etkinlikte; ünlü yönetmenin 1956-1978 yılları arasında çektiği beş film gösterilecek.
Macarca orijinal ve Türkçe alt yazılı olarak ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlikte; 6 Şubat Salı günü “Atlıkarınca”, 8 Şubat Perşembe günü “Cehennemde İki Devre”, 15 Şubat Perşembe günü “Pal Sokağı Çocukları”, 20 Şubat Salı günü “Beşinci Mühür” ve 27 Şubat Salı günü “Macarlar” filmleri izleyicilerle buluşacak.
Gösterimler saat 19:00'da başlayacak..
Etkinlik davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilecek.
|Atlıkarınca
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