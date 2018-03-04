'4N1K 2' Geliyor!

Yılın en çok beklenen gençlik filminin teaser afişi yayınlandı!
İlki gişede büyük başarı yakalayan fenomen hikaye 4N1K, devam filmiyle de çok konuşulacak.
Çılgın çetenin Yaprak ve Ali'si artık birliktedir ancak ilişkilerini diğerlerine söylemeye pek de cesaretleri yoktur.
Kendisine yakışır bir şekilde çeteye kaynayan Barış ise, Ali için işleri daha da zorlaştırmaya kararlıdır.
Ekibin aksi oğlanı Gökhan, rüyalarındaki kızla beraber olmak için bir bedel ödemek zorunda kalacak, kızlar karşısında tüm büyüsünü yitiren çapkın Sinan ise kafasındaki güzellik kavramını sorgulayacaktır.
Normalde sorunların çıkış noktası olan uçarı Oğuz, bu kez bir yanlış anlamanın kurbanı olacak ve annesi Zeliş Sultan'a en büyük kabusunu yaşatacaktır.
Tüm bu olan biten arasında Yaprak, kendisine gelen gizemli hediyelerin sırrını çözmeye çalışırken diğer yandan da zorlu bir aşk ve arkadaşlık sınavı vermek zorunda kalacaktır.
Senaryosu Deniz Coşkun tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu ve başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncularının üstlendiği “4N1K 2” filmi, 4 Mayıs’ta sinemalarda!
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