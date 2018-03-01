Berlin'in En İyileri İstanbul Film Festivali'nde!

Geçtiğimiz günlerde sona eren Berlin Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıkan birçok film, bu yıl da Türkiye prömiyerlerini 37. İstanbul Film Festivali’nde yapacak.
68. Berlin Film Festivali’nde ilk defa izleyiciyle buluşan, festival takipçilerinin izleme listelerinde şimdiden yerini alan ve sinemaseverlerin merakla beklediği filmler, 37. İstanbul Film Festivali’nin programında yerini almaya başlıyor.
Berlinale’nin İstanbul Film Festivali programında yer alacak sürprizleri devam edecek.
Berlinale’nin Açılış Filmi Isle Of Dogs İstanbul Film Festivali’nde
Berlin Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen ve Wes Anderson’a En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren, çocuklarla köpeklerin kahraman olduğu, aksiyon, macera ve duygu dolu epik bir masal olan Isle of Dogs, Türkiye’de ilk kez 37. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşuyor.
Berlinale’den Ödüllü Filmler
Berlinale kapsamında, Malgorzata Szumowska’nın Gümüş Ayı–Büyük Jüri Ödülü kazanan son filmi Twarz (Mug); Marcelo Martinessi’nin Ana Brun’e kazandırdığı En İyi Kadın Oyuncu, Alfred Bauer Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI Ödülü ile birlikte Berlin’den 3 ödülle dönen son filmi Las Herederas; Gümüş Ayı’yı evine götüren Alexey German Jr.’ın son filmi Dovlatov gibi sinemaseverlerin heyecanla beklediği filmler 37. İstanbul Film Festivali’nde gösteriliyor.
Alman yönetmen Christian Petzold’un günümüz göçmenlerine geçmişten bakan ve Altın Ayı için yarışan filmi Transit; Philipp Jedicke’nin Grammy ödüllü besteci, piyano virtüözü Chilly Gonzalez’in nasıl bir pop yıldızına dönüştüğünü anlattığı ve Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan Shut Up And Play The Piano; festivalin Forum bölümünde gösterilen Josephine Decker’ın delilikle dahilik arasındaki ince çizgiyi incelediği filmi Madeline's Madeline ve festivalin Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan, savaşın saçmalığını gerçek askerler aracılığıyla sinemaya aktaran Arjantinli tiyatro yönetmeni Lola Arias’ın filmi Teatro de Guerra, 37. İstanbul Film Festivali programında yer alıyor.
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