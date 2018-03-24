Bordo Bereliler: Afrin :: Aferin!

MPT-76 (Milli Piyade Tüfeği), MPT-55 ve MPT55-K (Milli Piyade Tüfeği), T40R tek atım bombaatar (launcher), JMK BORA-12 (Tam Profesyonel uzun menzilli keskin nişancı tüfeği) 40 mm tamburali bombaatar ve Canik 55 gibi Türkiye üretimi silahların kullanan filmin ekibi sıcak gündemi de takip etti.
Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaristliğini Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur’un, yapımcılığını ise Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem’in (16 Yapım Medya), üstlendiği; senaryo aşaması ve ön çalışmaları temmuz ayında tamamlanan, çekimlerine ise geçtiğimiz aralık ayında başlanan Bordo Bereliler 2: Afrin filmi, 23 Mart’ta vizyona girdi..
Filmin oyuncu kadrosunda ise Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Kübra Dilara Çelen, Çiğdem Batur, Emel Dede, Ozan Güler, Oğuz Yağcı, Balamir Emren, Ergun Kuyucu, Gencer Güvercin, Mehmet Dindar, Erol Yavan yer alıyor.
Öncelikle, 'Herkese bi şekilde getiri sağlayan şu Afrin Operasyonu'ndan neden biz de yararlanmayalım' deyu düşünerek, olaya balıklama atladıklarını hayal edip de alabildiğine duygulandığım bu sinemacı arkadaşları tebrik etmenin her vatandaş için bir nevi vatan borcu ya da en azından bir boyun borcu olduğunu söylemek isterim..
Operasyonun henüz yeni sonuna gelindiğini düşünür ve bir filmin -ne kadar uyduruk bir yapım dahi olsa- ışık hızında kotarılamayacağını gözönüne alırsak, hemen hemen tamamı İnegöl civarında vuku bulan bir operasyona Afrin adının verilmesini ben gayet anlayışla karşılıyor; bu fiili durumu, olayın güncelliğinden yararlanan sinemacıların hasılatı arttırma operasyonu olarak değerlendirecek art niyetli kişileri ise şiddetle kınıyorum..
Sokaklarda koşarak terörist kovalamaca sahnelerinde, yanlarından kolayca geçip gitmenin mümkün olduğu arabaların 'zorla' üzerlerine çıkıp takla ata ata yol alan dostlarımızla aksiyonun tadına vardığımız; teröristlerin elindeki, saati ayarlanmış savaş başlıklarını patlamadan bir saniye önce durdurarak, delicesine heyecanlandığımız filmde, hem sesiyle, hem duruşuyla, bir nevi Darth Vader karizmalı -ama kara sakallı- bir 'villain' de bulunmakta ki valla görmelere seza!.
|Bu adamlar hep böyle durup poz vermiyor, hareket de ediyorlar
Yukarıda adları geçen ve Türk'ün gururunu taşıyan, yüzde yüz yerli üretim silahlarımızın mükemmel bir tanıtım videosu olarak da çok değerli bulduğum Bordo Bereliler: Afrin'i izlerken, hem bu yerli silahlarımızla -ki adı sebebiyle olsa gerek ben en çok Canik'i sevdim- hem de milli ordumuzun kahraman mensuplarının iç ve dış teröristlere karşı verdikleri fedakârca mücadeleyle gurur duydum; siz de izleyin siz de duyun!.
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