Death Wish :: Bir Doktordan Vahşi Bir Katil Yaratan Furya

Polis yüksek suç oranı ile meşgulken, Paul intikam ateşi ile tutuşur ve adalet için ailesinin saldırganlarının peşine düşer.
Suçluların, anonim bir katil tarafından öldürülmesi medyanın dikkatini çekerken, şehir halkı intikam peşindeki bu kişinin koruyucu bir melek mi yoksa Azrail mi olduğunu merak eder.
Yönetmen Eli Roth ile 1974 yapımı 'Death Wish' filmi tekrar hayat buluyor.
Aksiyon dolu bu intikam filminin başrollerinde Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone yer alıyor.
Death Wish / Öldürme Arzusu, 16 Mart’ta vizyona girdi..
Yılmaz Güney'in 1969 yılında yazıp yönettiği ve oynadığı Aç Kurtlar'ı bugün yeniden izlemiş biri olarak gayet farkındayım ki bu gerçek sinemanın hep gündemindeydi; yine de şunu belirtmek gerekiyor, son yıllarda yükselen bir trend gösteren intikam filmleri furyası, kafayı sıyırmış soyguncuların, psikopat canilerin şiddetiyle aile bireylerini yitirmiş -her sınıftan- baba ya da kocaların coşarak isyan etmesi ve o canilerin vahşetini bile geride bırakan bir hınçla ortalığı kan gölüne çevirmesiyle devam ediyor sayın seyirciler..
İnsanların empatisini kolaylıkla kazanarak, seyircisini en doğrudan ve en çabucak bir biçimde mevzusuna dahil eden bu türün neden revaçta olduğunu anlamak, bu nedenle hiç de zor değil..
Bu türün iyi örnekleri yok değil, var; bunları "iyi" yapan unsur da -yönetmenlik ve oyunculuk becerisi haricinde- çok açık ve basit aslında; mantık hataları en aza indirgenmiş, abartılardan kaçınılmış, sade ama çarpıcı bir senaryo..
Yönetmenlik ve oyunculuk kalitesi vasat sularda dolaşan Death Wish, mantıksal deliklerle kalbura dönmüş, dramını abartılarla komediye çevirmiş senaryosuyla da türün kötü bir örneği..
Ve nihayet diyeceğim şudur: Acil serviste her gün hayatlar kurtaran seçkin bir cerrahtan, gözünü kan bürümüş vahşi bir katil yaratan bu sinemasal furya, olmaz olsun!.
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