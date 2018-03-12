'Düğüm Salonu' 16 Mart’ta vizyonda!

İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!
Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu “Düğüm Salonu”na dönüşür.
Yılın en çok beklenen komedi filmi Düğüm Salonu’nun başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel paylaşıyor.
Mizahı ve aksiyonu yüksek bu filmin yönetmenliğini “Eyyvah Eyvah” serisinden tanıdığımız ünlü yönetmen Hakan Algül üstleniyor.
ŞAHİN IRMAK, İREM SAK, GONCA VUSLATERİ VE EMRE KARAYEL YILIN EN OLAYLI DÜĞÜNÜNÜ ANLATTI!
Vizyon için geri sayıma başlayan BKM yapımı “Düğüm Salonu” filminin başrol oyuncuları Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel ve yönetmen Hakan Algül basınla bir araya geldi.
16 Mart’ta sinema salonlarına sıra dışı bir hikayeyle kahkaha taşıyacak “Düğüm Salonu” ekibinin ortak görüşü “40 gün 40 gece düğün yapar gibi film çektik” oldu.
UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİMİZ TARZDA BİR SENARYO
Hakan Algül: Şahin Irmak’ın senaryosunu yazdığı bu 4 arkadaşımızın birer gelin birer damadı oynadığı bir film çektik. İzmir Buca’da çektik filmi. 2 yan yana düğün salonunda geçen bir hikaye. İzmir Buca’da 50-60 düğün salonunun yan yana olduğu bir kompleks var bir göletin etrafında. Bu hikaye de orada geçiyor. Uzun zamandır görmediğimiz tarzda bir senaryo, benim bir yönetmen olarak çekmek istediğim bir senaryo oldu. O yüzden de Şahin’e teşekkür ediyorum. Oyuncular da müthiş oynadı. Aslında çok zor bir süreçti, çekimler gece gerçekleştiği için kurt adama döndük 5 hafta boyunca. Şıkır şıkır düğün makyajı yapılan 150 kişiyle işimiz hergün sabaha karşı 5:30’da bitti.
ÇOK SIKI BİR FİLM!
Yönetmen Hakan Algül’ün ardından filmin senaryosuna imza atan Şahin Irmak: “Benim ilk senaryom, o yüzden de ayrı bir heyecanım var. Bu ilk senaryomda çok kıymetli oyuncular eşlik etti. Sağ olsunlar hiçbiri de kırmadı beni. Çok eğlenceli ve çok sıkı bir film oldu. Benim oynadığım karakter, Buse’yle (Gonca Vuslateri) evleniyor. Buse’den hoşlanıyor ama gönlünde olan bir isim değil. Hülya (İrem Sak) da eski sevgilisi. Hülya da Tarık’la (Emre Karayel’le evleniyor. Bu filmin iddiası hikayesi. Enteresan ve herkesin empati kurabileceği bir hikaye.
SETLERDE SÜREKLİ DAMATLIK GİYDİĞİM İÇİN GERÇEK HAYATTA SIRA GELMİYOR
Emre Karayel konuşmasına espriyle başladı ve kendi karakterini anlattı: “Sürekli setlerde damatlık giydiğim için normal hayatta sıra gelmiyor. Bu hikayede ben de Şahin Bey’in (Şahin Irmak) rakibi oluyorum. Biraz vurdumduymaz, hayattan keyif almayı bilen, biraz gözü dışarda olan bir karakter. Eskiden birbirini seven iki aşık farklı gelin ve damat adaylarıyla bir araya geliyorlar. Kadınların ve erkeklerin kendilerine sormaları gereken bir soru. Bu hatayı yapmaya devam mı edersin yoksa geri mi dönersin?
Filmde, senaryo gereği evlendiği akşam başka bir damadı öpen İrem Sak: Filmde gelinlikleyim, evleneceğim akşam gidip başka bir damadı öpüyorum. “Gerçek hayatta bunu yapar mısın?” diye sordular bana. Tabi ki yapmam. Bu filmde ortalığın ne kadar karışabileceğini gördüm. Aşk için yapacaksam da ortalıkta yapmam” cümlelerini kurdu.
Sohbet boyunca esprileriyle herkesi güldüren Gonca Vuslateri: “Her projede gelinlik giydim, hayatımda da, proje olarak değil tabi ki, gelinlik giydim. Hazırlığı uzun sürüyor ama içeriği keyifli tabi” dedi.
Yan yana iki ayrı düğünde, “onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine” derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor!
Damatlardan birinin Şahin Irmak (Serkan), diğerinin Emre Karayel (Tarık) tarafından canlandırıldığı filmde, birbirinden tamamen farklı tarzları ile iki gelini de Gonca Vuslateri (Buse) ve İrem Sak (Hülya) canlandırıyor.
İki düğünün, ayrı ayrı dünürler kadrosunda da sinema ve tiyatro dünyasının birbirinden ünlü isimleri canlandırıyor: Onur Buldu (Oğuz), Duygu Yetiş (Nermin), Salih Kalyon (Cemil), Ayşenil Şamlıoğlu (Nebahat), Nilgün Belgün (Muazzez), Bilge Şen (Züleyha) ve Murat Karasu (Yaşar).
BKM yapımı “Düğüm Salonu” 16 Mart’ta sinemalarda!
Düğüm Salonu
Yönetmen: Hakan Algül
Yazan: Şahin Irmak
Oyuncular: Şahin Irmak (Serkan) , İrem Sak (Hülya) , Gonca Vuslateri (Buse) , Emre Karayel (Tarık), Onur Buldu (Oğuz), Duygu Yetiş (Nermin), Doğancan Sarıkaya (Osman), Hakan Bulut (Foto İso), Beyti Engin (Davut), Toprak Sağlam (Müjde), Salih Kalyon (Cemil), Ayşenil Şamlıoğlu (Nebahat), Nilgün Belgün (Muazzez), Evren Duyal (Ayten), Hakan Alkın (Levent), Bilge Şen (Züleyha), Murat Karasu (Yaşar), Güneş Hayat (Füsun), Gazanfer Ündüz (Kenan) ve Burcu Altın (Cansu)
Yapımcı: BKM / Necati Akpınar
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