Endless Art Taksim'de Karma Sergi: Siperisaika

Ece Deryaoğlu, Günay Demir, Hülya Küpçüoğlu, İnci Ertuğ, Lucia Şanko, Melis Boyacı, Öznur Kepçe, Sümer Erek ve Tijen İnce’nin, birbirinden farklı teknikteki çalışmalarının yer aldığı sergi, 26 Mayıs’a kadar Endless Art Taksim’de ziyaret edilebilir.
Sanatseverlerin, gün sonunda ev sıcaklığında bir otelde konaklayabilecekleri bir kültür sanat merkezi olarak Endless Group tarafından hayata geçirilen sanat ‘ev’i Endless Art Taksim, tiyatrodan konserlere, panel ve seminerlerle birlikte farklı disiplinlerdeki atölye çalışmalarından sergilere İstanbul kültür hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.
|Ece Deryaoğlu
Sanatın farklı alanlarındaki projeleri aynı çatı altında buluşturan Endless Art Taksim, farklı yaklaşımlar üzerinden sanatı yeniden düşünmeye davet ediyor.
28 Mart Çarşamba günü Endless Art Taksim’de ziyarete açılan Siperisaika başlıklı karma sergi de, sanatçıların farklı teknikteki çalışmalarıyla izleyicilere, ortak bir enerji alanını deneyimleme fırsatı sunuyor.
|Sümer Erek
Sanatçı, her yaratım sürecinde yaşamı, kendi iç dinamiklerinden tekrar tekrar geçirerek dünyayı yeniden yorumlar; kendi yaşamsal tecrübe ve enerjilerini bir araya getirerek ürettikleri eserlerini tıpkı bir siperisaika (paratoner) gibi malzemeye aktarır.
Ortaya konan her yeni eserin yarattığı çekim alanı, dünyanın diğer tüm üretimlerinin oluşturduğu enerjilerle etkileşime girerek, eserlerin kendi arasındaki uyumsuzluğun uyumunu yakalamış olur.
“Siperisaika” sergisinde yer alan çalışmalar da, sanatçılarının kendi inisiyatifinde, özgür tavrıyla bir araya gelerek kişiler arası enerjilerini kendi ortamında izleyiciye aktarır.
“Siperisaika” sergisi, 28 Mart – 26 Mayıs 2018 tarihleri arasında Endless Art Taksim’de görülebilir.
Adres: İnönü Mah. Elmadağ Cd. 28
Şişli/Istanbul
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