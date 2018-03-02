2.03.2018
!f filmleri Ankara ve İzmir’de!
Dün başlayan ve 4 gün sürecek festival, aralarında “The Death of Stalin”, “How to Talk to Girls at Parties”in de olduğu özel bir seçkiyi Ankaralı ve İzmirli sinemaseverlerle buluşturacak.
Ankara ve İzmir’de ilk kez!
!f İstanbul kapsamında Ankara ve İzmir galasını yapacak filmler arasında; Isabelle Huppert’e Locarno’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren, “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”a modern ve gerçeküstücü yorum getiren Fransız komedisi “Madame Hyde / Bayan Hyde”; bir baba-oğul ilişkisini eşsiz mizahıyla anlatan ve Ben Stiller’ın performansıyla hayran bıraktığı komedi filmi “Brad’s Status / Brad’in Durumu: Karmaşık”; Venedik’ten “Jüri Özel Ödülü”nü, Toronto’dan da “Platform Ödülü”nü kazanan, incelikli ve melankolik western “Sweet Country / Güzel Ülke”; eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör arasındaki aşk hikâyesini konu alan, Jamie Bell ve Annette Bening arasındaki kimyayla çok konuşulan “Film Stars Don't Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez”; Amerikan sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron Mitchell’ın Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’lı kadrosuyla ışıldayan punk filmi “How to Talk to Girls at Parties / Partilerde Kız Tavlama Sanatı” da bulunuyor.
Festival ayrıca, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nün sahibi Emre Erdoğdu filmi “Kar”, Mu Tunç’un “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği taşıyan uzun kurmacası “Arada”, Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği “Anadolu Turnesi” ve Nejla Demirci’nin ödüllü belgeseli “Yüzleşme”nin de bulunduğu !f Yeni filmlerini Ankaralı ve İzmirli sinemaseverlerle ilk kez buluşturacak.
!f sürprizi: Bowie belgeseli ücretsiz
!f İstanbul’un Ankara ve İzmirlilere bir diğer sürprizi de, festival kapsamında ücretsiz izlenebilecek “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl” belgeseli olacak. David Bowie’nin ölümünden önce yayınladığı son iki albümü “The Next Day” (2013) ve “Blackstar”ın (2016) yanı sıra kanserle mücadelesini konu alan film, aynı zamanda hastalığı sırasında yapımına başladığı Broadway müzikali “Lazarus”tan da görüntüler taşıyor.
!f kısaları üniversitelerde!
!f İstanbul’un Ankara gösterimleri; Cinemaximum Armada Sineması’nda, İzmir’de ise Cinemaximum Konak Pier Sineması’nda gerçekleşecek. Ankara ayağında ayrıca, Türkiye’den Kısalar bölümünde yer alan 24 kısa film, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Cer Modern ve ODTÜ GİSAM’da ücretsiz izlenebilecek.
!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere Perşembe ve Cuma günlerindeki gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartına ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.
!f İstanbul’un Ankara gösterimlerindeki bilet ücretleri ise şöyle:
(19:00 öncesi tüm seanslar)
Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL
Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün
Tam: 21 TL Öğrenci: 18 TL
21:30 – 22:00 seansları
Tam & Öğrenci: 22 TL
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