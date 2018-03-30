30.03.2018
Festivale Özel Etkinlikleriyle 37. İstanbul Film Festivali Başlıyor!
37. İstanbul Film Festivali yaklaşırken, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerde sinemaseverler 12 gün boyunca festival heyecanını yaşayacak.
24 Mart’ta biletleri satışa çıkan festival boyunca sinemaya gönül veren herkesin ilgisini çekecek söyleşilerden festivale özel konserlere, tematik sergilerden sadece festival için hazırlanmış performanslara, 6-17 Nisan tarihlerinde festival takipçilerinin ajandalarında yerlerini şimdiden alan birçok özel etkinlik gerçekleşiyor.
FESTİVALE ÖZEL KONSERLER
%100 ARABESK
37. İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının en tanınmış yapıtlarından birinin yıldönümünü kutluyor: Arabesk, yapımından 30 yıl sonra, yeniden beyazperdede izleyicisiyle buluşuyor!
9 Nisan, kapı açılış 21.00, Konser Concert 22.00, Bilet 125 TL
Cahide Müzikhol Cumhuriyet Cd. No:52 Harbiye-Şişli
ANKARA ROCKS!
Festival kapsamında 12 Nisan ve 17 Nisan günleri gösterilecek olan, Ufuk Önen’in yönettiği Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks! filmi, müzisyenler ile Ankara arasındaki aşk-nefret hikâyesine vurgu yapıyor. Ankara’nın müzik alt kültürünü meraklılarıyla buluşturan Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks!, aynı zamanda Ankara’nın heyecan verici yeraltı müzik camiasını da Salon İKSV’ye taşıyor. Demir Demirkan, Son Feci Bisiklet, Kalben, Razor, konukları Ufuk Önen, Özge Fışkın, Asena Özçetin eşliğiyle filmin ve Ankara’nın şerefine Salon İKSV’de sahneye çıkıyor.
12 Nisan, kapı açılış 20.30, Konser 21.30, Ayakta Tam 60 TL, Ayakta Öğrenci 45 TL
Salon İKSV, Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp C. 5 Şişhane-Beyoğlu
PERFORMANS: MİMARİ ÜTOPYALAR–SİNEMATİK DİSTOPYALAR
Deneysel video çalışmaları, canlı görsel tasarımları/performansları ve Plastikman, Richie Hawtin, Captain Comatose için ürettiği müzik videolarıyla tanınan Ali Mahmut Demirel ile müzisyen Carlota Marques, Metin Erksan’ın Kuyu filmi eşliğinde İstanbul Film Festivali kapsamında canlı bir performans gerçekleştirecekler.
İstanbul Film Festivali ve Arter, sanatçının üretim sürecini bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir program için işbirliği yapıyor. 16 Mart-15 Temmuz tarihleri arasında Demirel’in Başak Doğa Temür küratörlüğündeki “Ada” başlıklı kişisel sergisi Arter’de düzenleniyor. Sanatçının sergide yer alan üç videosunun esin kaynağını oluşturan The Last of England (Derek Jarman), Stalker (Andrei Tarkovsky) ve Kuyu (Metin Erksan) filmleri de festival programında gösteriliyor.
11 Nisan Çarşamba, Kapı açılış 20.30 Performans 21.30, Ayakta Tam 40 TL, Ayakta Öğrenci 30 TL
Salon İKSV, Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp C. 5 Şişhane-Beyoğlu
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ
İstanbul Film Festivali, Vodafone Red sponsorluğunda ve Samsung’un da katkısıyla, bu yıl ilk kez festival kapsamında Sanal Gerçeklik (VR) gösterimleri düzenleyecek. Salon İKSV’de yapılacak Sanal Gerçeklik gösterimlerinde seyirciler özel sanal gözlükler aracılığıyla interaktif deneyimler yaşama imkânı bulacak. Sanal Gerçeklik gösterimleri yapılacak filmler şöyle: Your Spiritual Temple Sucks, The Last Chair, French Kiss, Proxima, Sergent James, Notes To My Father, Lifeline, The Hourglass, Oh Deer!, Mozart 360°.
8-9-10 Nisan, saat 11.00-17.00, Bilet: 20 TL
Salon İKSV, Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp C. 5 Şişhane-Beyoğlu
FESTİVAL SOHBETLERİ
BERGMAN 100 YAŞINDA
Sinema tarihinin en etkili, en tartışılan, en unutulmaz filmlerinden bazılarını yapan Ingmar Bergman’ın Türkiyeli yönetmenler tarafından seçilen 9 filmi bu yılki festival programında Volvo Car Turkey sponsorluğunda Bergman 100 Yaşında bölümünde yer alıyor. Bu efsane sinemacı, Bergman Merkezi’nin yöneticisi Jannike Åhlunds ile festivalin danışmanlarından sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenecek olan bu festival sohbetinde enine boyuna tartışılacak. Åhlunds yalnızca bir Bergman uzmanı değil; İsveç’in en saygın isimlerinden, senaryo yazarlığından sinema muhabirliğine birçok alanda etkin bir sinemacı.
7 Nisan Cumartesi saat 16.00, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal C. 161 Beyoğlu
YEŞİLÇAM’DAN BUGÜNE
Türk sinemasının köşe taşları, “öykücülüğümüzün Toros zirvesi Osman Şahin”, “Yeşilçam’ın en üretken muzip yönetmeni” Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner, bu çok özel sohbette duayen sinema yazarı Atilla Dorsay moderatörlüğünde bir araya geliyor. Yazar ve senarist Osman Şahin, özgün öyküleriyle birlikte sinemaya en çok uyarlanan yazar sayılıyor; Aram Gülyüz’ün 1958’den günümüze yönetmen olarak imza attığı filmlerin sayısı 140’a ulaşıyor, Arif Keskiner ise Türk sinemasının en özgün sinemacılarından, Yeşilçam’ın neredeyse tüm önemli isimlerinin yollarının bir şekilde kesiştiği bir sinemacı. Atilla Dorsay ile bu yıl festivalin Sinema Onur Ödüllerini alacak olan bu üç özel ismin sohbetini Yeşilçam’ı sevenler kaçırmasın.
8 Nisan Pazar saat 16.00, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal C. 161 Beyoğlu
ELEŞTİRMENLER NEDEN VAR?
Hasan Cömert moderatörlüğünde Fatih Özgüven, Mehmet Açar, Kutlukhan Kutlu, Senem Aytaç ve Yeşim Tabak gibi Türkiye'nin değerli sinema kalemlerinin katılacağı söyleşide film eleştirisinin bugünü ve işlevi konuşulacak. Eleştiriye yönelik farklı yaklaşımlara sahip yazarlar, kendi deneyimlerini izleyicilere aktaracaklar.
9 Nisan Pazartesi saat 16.00, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal C. 161 Beyoğlu
GÖKHAN TİRYAKİ
TRT’de kameramanlıkla başladığı kariyerini 1996’dan bu yana görüntü yönetmeni olarak sürdüren Gökhan Tiryaki, bu görevi üstlendiği birçok filmle ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazandı. Birlikte çalıştığı yönetmenler arasında Nuri Bilge Ceylan (Ahlat Ağacı, Kış Uykusu, Bir Zamanlar Anadolu’da, Üç Maymun, İklimler), Yılmaz Erdoğan (Tatlım Tatlım, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası), Asif Kapadia (Ali ve Nino), Çağan Irmak (Çocuklar Sana Emanet, Benim Adım Feridun, Unutursam Fısılda, Tamam mıyız?, Dedemin İnsanları, Prensesin Uykusu, Karanlıktakiler, Issız Adam), Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey), Tolga Karaçelik (Sarmaşık), Taylan Kardeşler (Vavien) ve Atıl İnaç (Zincirbozan) var. Gökhan Tiryaki, festivalin danışmanlarından sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki bu festival sohbetinde sanatını takip eden sinemaseverler ve sinemacılarla buluşacak.
10 Nisan Salı saat 16.00; Yapı Kredi Kültür Sanat; İstiklal C. 161 Beyoğlu
PIVIO & KORHAN FUTACI
Hamam filmiyle yola çıktığı film müziği alanında ortağı Aldo De Scalzi ile yüzden fazla besteye imzasını atan, new wave grubu Scortilla ile sahneye çıkan, kendi müzik şirketini kuran ve en son David Bowie’ye solo albümünü ithaf eden Pivio, tam bir müzisyen. Festival programında yer alan Sevda ve Kurşunlar filminin müzikleriyle Venedik Film Festivali’nde ödüllendirilen Pivio, festivalin Uluslararası Yarışma jürisinde yer alıyor. Bu festival sohbetinde Pivio, söz yazarı, besteci ve saksofoncu, film müzikleri de besteleyen Korhan Futacı ile birlikte müzikal yolculuğunun dönüm noktalarını izleyiciler ve müzikseverlerle paylaşacak.
14 Nisan Cumartesi Saturday 16.00, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal C. 161 Beyoğlu
SHIRIN NESHAT
İran doğumlu New York’lu sanatçı ve sinemacı Shirin Neshat, bu yıl festivalin Sinemada İnsan Hakları Yarışma jürisinde yer alıyor. Siyasal içerik ve eleştirilerin ağırlıkta olduğu erken dönem video çalışmaların daha şairane betimlemelere ve karmaşık anlatılara bıraktığı fotoğraf, video ve film yapıtları dünyanın birçok saygın kurumunda sergilendi, gösterildi, koleksiyonlarda yer aldı. 2009’da çektiği ilk uzun metrajlı filmi Women Without Men / Erkeksiz Kadınlar ile Venedik Film Festivali’nde Gümüş Aslan En İyi Yönetmen ödülünü kazandı; ikinci uzun metrajlı filmi Looking for Oum Kulthum bu yılın festival programında yer alıyor. Shirin Neshat, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar moderatörlüğündeki bu festival sohbetinde fotoğraf, sinema ve görsel sanata dair düşünceleri ve deneyimlerini sinemaseverler ve hayranlarıyla paylaşacak.
15 Nisan Pazar saat 14.00, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal C. 161 Beyoğlu
FESTİVAL SERGİLERİ
SERGİ: MUHSİN AKGÜN–FESTİVAL STÜDYOSU
Ağırlıklı olarak portre ve performans fotoğrafları çeken Muhsin Akgün’ün fotoğrafları Radikal, Milliyet, Hürriyet’ten New York Times, The Guardian, Le Monde, Irish Times’a birçok ulusal ve uluslararası yayınlarda yayımlandı. İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında Muhsin Akgün, festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların portrelerini çekti.
4-28 Nisan, her gün 10.00-18.00 arası, Galeri Işık Teşvikiye, Fevziye Vakfı Mektepleri, Teşvikiye C. 152, Şişli
SERGİ: MİTLER
Mediha Didem Türemen'in solo sergisi Mitler, Ingmar Bergman’ın 2018 boyunca devam eden 100. yaş kutlamaları kapsamında yapılacak. Bergman'ın Yedinci Mühür filmi ekseninde, Türemen'in akademik çalışma sürecinde oluşturduğu fotoğraf işleri, filmin ruh halinin yansımalarından bugüne odaklanıyor. Belirsiz bir zamanda, belirsiz bir yerde "ben bin yıllardır buradayım" diyen ama insanın değişime zorladığı doğa; zamansız fırtınası, sisi, güneşi, dolunayıyla insanın yaptıklarına tehditkâr yanıtlar veriyor, yeni efsaneler oluşturuyor. Mitler bu karşı duruşa tanıklık etmeye çağırıyor. Yedinci Mühür'deki korkunun, günümüz insanının karşılaştığı başka bir korkuya karşılık geldiğine, aslında sözcüklerimizin çağlar boyu aynı kaldığına, sorunumuzun değişmediğine işaret eden ve "Film, belgelediği zamanın dışında bir düştür" diyen Ingmar Bergman'dan ilhamla Mitler sergisi, “Bergman'a saygıyla" notuyla Bergman Vakfı, Adahan İstanbul ve Mixer Galeri işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.
3-23 Nisan, Adahan İstanbul, Asmalı Mescit Mah. General Yazgan Sokağı No:14 Beyoğlu
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