'Forget About Nick / Eski Kocam(ız)' 6 Nisan’da vizyonda!

İş hayatında tutkulu biri olan ve başarı basamaklarını hızla çıkmak isteyen Jade’in özel hayatı, Nick’in eski eşi Maria ve kızları Stephanie’nin (Katja Riemann) çat kapı hayatına girmeleriyle alt üst olur.
Maria ile yaşadığı tüm zıtlaşmalar, çekişmeler ve anlaşmazlıklar Jade için hem özel hayatında hem iş hayatında zamanla yerini bir kadın dayanışmasına bırakacaktır.
Haluk Bilginer’in başrollerini ünlü Alman oyuncular Ingrid Bolsø Berdal ve Katja Riemann’la paylaştığı eğlenceli romantik komedi Eski Kocam(ız) / Forget About Nick, 6 Nisan’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Forget About Nick / Eski Kocam(ız)
Yönetmen: Margarethe von Trotta
Senaryo: Pamela Katz
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann
Yapımcı: Bettina Brokemper, Sascha Verhey
Kurgu: Christian Krämer
Müzik: Helmut Zerlett
Süre: 85 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Almanya
Tür: Romantik Komedi
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