Gerçek Kesit: Manyak :: Her şey bir şey oldu!

Bu düşkünlüğü, çok istemesine rağmen evlenip bir yuva kurmasına da mani oluyordur.
Karşı apartmana taşınan Serpil adlı çocuklu ve dul bir kadının hayatına girmesiyle, Rıza’nın evlilik hayalleri yeniden alevlenir, fakat bir yandan da suçluluk duygusu gittikçe artıyordur.
Öyle ki, bir süre sonra gerçek hayatla bağı iyice kopmaya, annesine daha da bağlanmaya başlar.
Rıza artık annesinin öldüğünün bile farkında olmadan onunla yaşamaya devam ediyor, bir yandan da umutsuzca Serpil’le ilişki kurmaya çalışıyordur.
Olaylar gelişir..
Perihan Savaş: "Yıllar sonra nostalji yaşattı"
Gerçek hikayelerden uyarlanan 90'lı yılların unutulmaz televizyon programı Gerçek Kesit'in sunuculuğunu üstlenen Perihan Savaş 26 yıl sonra Gerçek Kesit:Manyak için kamera karşısına geçti.
Onur Ünlü yönetmenliğinde çekilen filmin yine sunuculuğunu üstlenen Savaş duygularını şu şekilde dile getirdi; "Gerçek Kesit: Manyak için yeniden kamera karşısına geçmek çok keyifliydi. Yıllar sonra bana bir nostalji yaşattı. Gerçek Kesit'in bir sinema filmi olacağı hiç aklıma gelmezdi. Keyifli ve güzel bir film olduğuna inanıyorum."
Ve şimdi bu meş'um program, hem de olayın en mühim starı olan Cahit 'Sarı Bıyık' Kaşıkçılar'ın senaryosunu yazdığı ve başrolde de döktürdüğü ve de bunlar yetmezmiş gibi Onur Ünlü'nün yönettiği bir filmle sinemalarda bizleri bekliyor..
Zaten böyle bir filmi Ünlü'den başkası da çekemez, çekse de -çok afedersiniz- bi boka benzemezdi..
'Estetiğin antitezi' olarak yaftalamak istediğim Gerçek Kesit fenomeninin, içerik ve biçem bağlamında ve de tüm 'kitsch' unsurlarıyla yerini aldığı film; Onur Ünlü'nün illaki hissedilen kendine has dokunuşlarıyla bir kara mizah estetiği kazanıyor ve sıkılmadan, eğlenerek izlenebilen bir kıvama kavuşuyor..
Künyede bahsedilmese de filmin senaryosunda, özellikle de diyaloglarda Ünlü katkısının büyük olduğu açıkça hissediliyor..
|Senarist oyuncu ile yönetmen oyuncu fikir teatisinde
Televizyon programının 'amatör' oyuncuları filmin ana kadrosunu oluştururken, sinema ve dizi dünyasının birçok ünlü starına figüran muamelesi yapılmasını, yönetmenin her zamanki 'sarkastik' yaklaşımına bağlayabiliriz..
Filmden özüme kalan önemli mesajlar; 'Annenizi sevin ama ona fazla da bağlanmayın', 'Evlenin; mümkünse de fazla geç olmadan' ve en mühimi de: 'Everything is something happened' oldu..
İlk ikisi benim için artık pek bir şey ifade etmiyor olsa da, özellikle bu sonuncusu hâlâ kafamı meşgul edip beni derinden etkilemektedir sayın seyirciler..
Korkarım ki sonunda şu olacak; TM'umun kırk yıllık mantrasını bu cümleyle değiştirmek zorunda kalacağım..
Son tahlilde diyeceğim şudur: Yönetmeni Onur Ünlü bile olsa- senaryosunu Sarı Bıyık'ın yazdığı ve oynadığı, Perihan Savaş'ın sunuculuğu dahi atlanmadan, Gerçek Kesit'in bir bölümü gibi çekilmiş bir filmde ne bulacağınızı umuyorsanız, Manyak'ta onu misliyle aşan bir sonuçla karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz..
6 /10
Gerçek Kesit: Manyak
Yönetmen: Onur Ünlü
Senaryo: Cahit Kaşıkçılar
Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Fatma Pazvant, Mehmet Vanlıoğlu, Erdal Parmaksız, Zehra Sözügüzel, Mesut Hakyemez, Perihan Savaş, Berat Demireğer, Ufuk Durmaz, Çetin Altındal, Fatih Yıldızgül, Ayca Öztürk
Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir
Yardımcı Yönetmen: Elif Reis
Sanat Yönetmeni: Hamza Yılmaz
Yapım: Mor Koyun
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
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