22.03.2018
'Isle Of Dogs / Köpek Adası' 20 Nisan’da vizyonda!
Seslendirme kadrosu birçok yıldız barındıran filmin kahramanı, Atari adında 12 yaşında bir çocuk.
Yaşadığı Megasaki kentinin bütün köpekleri bir çöplük adasına sürülünce Atari uçan bir araca atlayıp bu adada kendi köpeğini aramaya başlar.
Gerisi Wes Anderson’ın sınırsız hayal gücünün yansıması olan aksiyon, macera ve duygu dolu, çocuklarla köpeklerin kahraman olduğu epik bir masal.
Yönetmen: Wes Anderson
Senarist: Wes Anderson
Oyuncular: Bryan Cranston, Edward Norton, Liev Schreiber, Greta Gerwig, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson
'Isle Of Dogs / Köpek Adası' 20 Nisan’da vizyona girecek..
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