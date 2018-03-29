Kar :: Neden Yağmaz!

Kavgaya, uyuşturucuya bezenmiş hayatını kendine benzeyen arkadaşlarıyla paylaşıyordur.
Kardeşi Ali onun varlığını yeni öğrenmiş, onunla tanışmaya Bolu’dan kendi burjuva, başarılı eğitim hayatını yarıda bırakıp Antalya’ya gelmiştir.
Meşru çocuk Ali, sınanmadığı günahlarla, gayr-i meşru çocuk Müzeyyen ise Ali’nin getirdiği umutla imtihan olacaktır.
Adana Film Festivali
* Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu - Hazar Ergüçlü
* Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu - Halil Babür
* En İyi Kurgu - Ayris Alptekin
54. Ulusal Yarışma
*En İyi Kadın Oyuncu - Hazar Ergüçlü
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
*Yeni Seyirci Ödülü
"Toplumsal ahlak çizgisinin altında yaşayan" Müzeyyen'in, o çizginin üstünde yaşayan diğer genç kadınlardan pek de farklı olmadığını görebilmek için 'Etik' profesörü falan olmaya gerek yok..
'Devlet tasdikli, memur onaylı' olmayan 'ahlaksız' ilişkilerin kadını bir annenin kızı olan Müzeyyen'i yargılamaya ise hiç kalkışmayın!.
Gücünüz, yüreğiniz yetiyorsa eğer, onu annesinin karnına koyup da kaçan, sonra da devletçe ahlakı onaylanmış bir birey olarak ortalıkta böbürlenerek dolaşabilen o -çok afedersiniz- eşşoğlueşşeği yargılayın!.
Mevcut hayat şartlarının bir neticesi olarak, daha gencecik yaşta kaba, sert, küfürbaz ve sevgisiz olmayı ya da öyle görünmeyi racon kabul edip, bunu tavizsiz bir biçimde sergilemenin gururuyla sokakları turlayan liseli/lisesiz varoş gençlerini böylesine ete kemiğe büründüren ve mükemmel bir gerçeklikle de perdeye yansıtan yönetmen Emre Erdoğdu'yu ve de -Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür başta olmak üzere- oyuncularını kutluyorum..
İçlerinde patlayan uyuşturucuların etkisindeki genç bünyelerin hâllerini bu denli kapsamlı ve gerçekçi yansıtabilen ilk yerli filmimiz olarak selamlamak istediğim Kar, salgıladıkları kötücül ve sert kabukların altında gizledikleri 'iyi' taraflarının fark edilmemesi için gayret gösterenler; kendisinden zayıf gördüğünü en şiddetli bir nefretle ezerken, hemen akabinde yakalandığı güçlü ağabeyin önünde süklüm püklüm olan sözde kabadayılar gibi ibretlik figürleri de başarıyla resmediyor..
Kar, hiç tatmadıkları umudu içlerinde tam hisseder gibi olurken umutsuzluk uçurumuna yuvarlananları gösterirken; mutluluğu -bir tutamcık da olsa- hak eden Antalyalı bu insancıkları, bir takım yalanlarla kandırıp teselli etmeye ise hiç yanaşmıyor ve üstelik yüzlerine karşı da şöyle ünlüyor: Umut ve mutluluk, yağdığını hiç görmediğiniz o kar kadar size uzak ulan!.
Kar
Yönetmen: Emre Erdoğdu
Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür, Doğaç Yıldız, Nazlı Bulum
Ülke: Türkiye
Yapım: Emre Erdoğdu, Ercan Küçük, Emine İzmir
7 /10
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