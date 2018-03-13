13.03.2018
Kelebekler filminden afiş ve fragman!
Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin’in, 30 yıl ayrı kaldıktan sonra acayipliklerle dolu köylerinde bir araya gelen üç kardeşi canlandırdığı “Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı.
Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği yeni filmi “Kelebekler” ile Sundance Film Festivali 2018’de tarihi bir başarıya imza atarak, Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu.
Gündeme damgasını vuran film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yaptı.
Güçlü mizahıyla izleyen herkesten büyük beğeni toplayan “Kelebekler”, şimdi de Türkiye’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yıllar sonra bir araya gelen üç kardeş: Cemal, Suzan ve Kenan...
30 yıl ayrı kaldıktan sonra, yıllardır haber almadıkları babalarından gelen bir telefon üzerine Hasanlar Köyü’ndeki evlerine giderler.
Birbirini çok az tanıyan üç kardeş, köye vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler.
Cemal, Suzan ve Kenan acayipliklerle dolu bu köyde hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlama fırsatı bulurlar.
Çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik’in senaryosunu yazıp yönettiği “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.
Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter’in yaptığı filmin ortak yapımcılığını ise Mehmet Kurtuluş, Vehbi Berksoy, Göktuğ Sarıöz ve Brave Born Production şirketiyle Kerem Bürsin ve Kemal Çömelek üstleniyor.
Dağıtımcılığını Chantier Films’in yaptığı “Kelebekler”, 30 Mart 2018 Cuma günü sinemalarda!
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