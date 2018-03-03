Lady Bird / Uğur Böceği

Uğur Böceği’nin annesi, babasının (Tracy Letts) işini kaybetmesinden sonra ailesini ayakta tutmak için yorulmak bilmeden çalışan bir hemşiredir.
Christine “Uğur Böceği” McPherson, son derece sevecen, dik kafalı ve iradeli annesi gibi olmamak için mücadele etse de aynı onun gibidir.
Sacramento, California’da 2002 yılında, hızla değişen Amerikan ekonomisinin ortasında geçen Uğur Böceği, bizi şekillendiren ilişkilere, bizi tanımlayan inançlara ve yuva adını verdiğimiz yerin benzersiz güzelliğine etkileyici bir bakış sunuyor.
Film, Noah Baumbauch'ın yönettiği Frances Ha'daki performansıyla hafızalarımıza kazınan Greta Gerwig, 2008’de Joe Swanberg ile birlikte yönettiği ve oynadığı “Nights and Weekends”ten yıllar sonraki bu ilk yönetmenlik denemesinde, cesur ve yeni bir sinematik ses olarak ortaya çıkıyor.
Indiewire’ın “Büyümeye dair yazılmış, rahatsız edici olduğu kadar samimi ve dokunaklı mektuplardan biri” yorumuyla karşıladığı, Time Out’un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” ifadesiyle yücelttiği ve 100 tam puanla karşılayan Variety’nin ise “Samimiyeti ve gerçekçiliğiyle nadir bulunan ve gerçek bir sürpriz” sözleriyle övdüğü film, 100’den fazla adaylığıyla yılın en çok konuşulan bağımsızların başında geliyor.
Prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, Altın Küre’lerde Müzikal Komedi dalında aldığı En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle ışıldayan “Lady Bird”, New York, Chicago, Indiana, Vancouver film eleştirmenleri birliklerince “Yılın Filmi”, Kadın Film Eleştirmenleri Birliği tarafından da “Yılın En İyi Kadın Filmi” seçildi.
Dünyanın önde gelen film eleştiri sitelerinden Rotten Tomatoes’ta “Tüm zamanların en iyi filmi” unvanına da ulaşan film, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından sayılıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Saoirse Ronan kızımızınki hariç, Oscar adaylıkları biraz 'abartı' kaçmışsa da; üniversiteye hazırlanan bir genç kızın aile, parasızlık, okul, aşk ve cinsellikle -yani hayatla- ilgili olağan sorunlarına değinen ve keyifle izlenen, samimi, gerçekçi bir komedi-drama..
7 /10
Lady Bird / Uğur Böceği
Yazar / Yönetmen: Greta Gerwig
Oyuncular: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith, Stephen McKinley Henderson, Odeya Rush, Jordan Rodrigues, Marielle Scott
Yapımcılar: Scott Rudin, Eli Bush ve Evelyn O’Neill
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