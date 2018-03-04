Mudbound / Savaştan Sonra

Köleliğin kağıt üstünde sona erdiği, ancak sosyal yaşamdaki adaletsizliğin şiddetle sürdüğü yıllar..
Büyük şehirdeki konforlu hayatlarından, baba yadigarı toprağın bulunduğu kırsala göç etmek zorunda kalan Laura ve kocası Henry, çocuklarını yetiştirirken çiftlik hayatının zorluklarıyla yüzleşirler.
Nesillerdir çiftlikte çalışan Jackson ailesi ise yeni kazandıkları hakların bilinci ve ilk kez toprak sahibi olmanın heyecanına rağmen, sosyal yaşamlarında ırkçı ön yargılarla boğuşmaya devam eder.
Aynı çiftliği paylaşan bu iki ailenin savaştan birer kahraman olarak dönen iki genç oğlu, memleketlerinde devam eden ırk savaşına esir olmamayı seçerek sıra dışı bir dostluk kurarlar.
Hillary Jordan'ın savaş, aşk, dostluk, ırkçılık ve toprak mücadelesi hakkındaki destansı romanından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Dee Rees üstlenirken, güçlü oyuncu kadrosunda Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J. Blige, Garrett Hedlund ve Jason Mitchell yer alıyor.
Büyüleyici görüntü yönetmenliğiyle övgü toplayan filmdeki çalışmasıyla Rachel Morrison ise “Oscar adayı olan ilk kadın görüntü yönetmeni” olarak tarihe geçti.
Filmin mmknmrtb notu ::
"Savaş, aşk, dostluk, ırkçılık ve toprak mücadelesi hakkında" söyleyecek sözü olan; 'yasalar değişir, lâkin önemli olan bağnaz kafaların değişmesidir ve bildiğiniz üzre de bu çok zordur' acı gerçeğini de hatırlatan, son derece etkileyici bir drama..
İkinci Dünya Savaşı bitiminde Avrupa'daki savaştan 'kahraman' olarak memleketine dönmüş zenci askere, ön kapısından girdiği bir dükkândan çıkarken, arka kapıyı kullanması gerektiği hatırlatılır..
Her yerde, bir nevi cüzzamlı muamelesi görür onlar; bir otobüste oturabilecekleri yer, en arkada ve COLORED yazılı tabelayla ayrılmış bölümdür.. falan filan..
Bunu gerçekleştiren devletin bile uyum sağlamakta zorlandığı gözlenirken, köleliğin bittiğini asla kabullenemeyen bazı beyazlar (Aslında çoğunluktadırlar!), dört elle sarıldıkları ırkçılığı, her şeye rağmen köleliği sürdürmenin bir aracı olarak kullanırlar..
Asırlık uygulamaların alışkanlıklara dönüştüğü, yeni düzene ayak uydurmanın her iki taraf için de zor olduğu görülür; gücün ve paranın ezeli sahipleri olan Beyaz Adam karşısında, fukara Siyah Adam'ın hak iddia etme, direnme gücü ne denli olabilir ki?.
Bir zamanlar kendisini köle olarak kullanan, çalıştıran, sömüren 'vicdansız' insanlar, bu sefer de üç kuruş karşılığı yanında çalışılan, birer 'insafsız' patrona dönüşmüşlerdir..
Yine de ilerisi için bir umut vardır, belli belirsiz de olsa..
Yeni nesiller içinden gerçeği gören, eşitliğe, barışa inanan, dostluğu önemseyenler çıkacak ve çoğalacak; şu kadim 'çıkarcı zihniyet'i elbette göz ardı etmeden- insanlığa yakışmayan cümle kronikleşmiş alışkanlıklar, birer birer çözülüp kaybolacaktır..
Amen!.
8 /10
Mudbound / Savaştan Sonra
Yönetmen: Dee Rees
Senaryo: Dee Rees, Virgil Williams, Hillary Jordan (roman)
Oyuncular: Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J. Blige, Garrett Hedlund, Jason Mitchell
Görüntü Yönetmeni: Rachel Morrison
Kurgu: Mako Kamitsuna
Müzik: Tamar-kali
Yapımcı: Sally Jo Effenson, Cassian Elwes, Kim Roth
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 134 dk.
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