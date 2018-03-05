Sanatorium: Painted Images

|SEO
Zira şeklin ve rengin daha güçlü bir indirgenmesi düşünülemezdi; resim sanatının bundan öteye gelişmesi hayal edilemezdi.
Fakat buna rağmen resim sanatının cazibesi ve uyandırdığı ilgi asla azalmadı.
Malewitsch’den beri sanatçıların, sadece fotoğraf ve video gibi yeni sanatsal araçlarını kapsamayan sanat kavramlarını birçok kez genişlettiği ve yenilediği görülmüştür.
Deneysel kategorilerilerle sınırlanmayan ve kavramsal ifade biçimleriyle tanımlanan bir ortamda resim, “her şeye karşın yine de mümkün olanlar”ın üzerinde güçlü bir tez gibi duruyor.
|Andy Denzler - Abstract Couch, 2017, oil on canvas 140 x 120 cm
Sanatçıyı ve gözlemciyi büyüleyen, ressamın gözü ile eli arasındaki etkileşim ve görülebilenle resmedilen arasındaki ilişkidir.
Bu büyülenme; resim sanatının, ana disiplin olarak görsel sanatlar arasındaki yerini sağlamlaştırır.
“Painted Images” sergisi, SANATORIUM ve Galerie Michael Schultz Berlin I Seoul I Beijing işbirliğiyle Galerie Michael Schultz’un dört sanatçısından çağdaş resim sanatının örneklerini sunuyor:
SEO 1977’de Kore’de dünyaya geldi. Gwangju’da (Kore) Cho-sun Üniversitesi’nde ve ardından Berlin Universität der Künste’de, Georg Baselitz’in usta öğrencisi olarak eğitim gördü. Çok sayıda ödüle sahip olan sanatçı aynı zamanda 2010’da Caochangdi Art Association tarafından verilen Beijing Art Award’a da layık görülmüştür. Bugüne kadar eserleri dünyanın birçok yerinde ve önemli bianellerde sergilenmiştir.
Andy Denzler, 1965 yılında İsviçre’de dünyaya gelmiştir. Zürich Kunstgewerbeschule’da eğitim almış, Los Angeles’a giderek University of California’da öğrenimini sürdürmüştür. Master of Fine Arts ünvanını ise Londra’da Chelsea College of Art and Design’da almıştır. İki ayrı bienale katılan sanatçı, 2014’de Budapeşte’de Art Factory tarafından International Artist Residency ödülüne layık görülmüştür.
|Jochen Proehl - Excavation 2016 oil on canvas 40x30cm
Jean Y. Klein, 1960’da Kanada’da doğmuştur. 16 yaşında Paris’teki Académie St. Roch’ta eğitim görmeye başlamıştır. Ardından École nationale supérieure des Beaux-Arts’a devam etti. 1982’den itibaren sanat eğitimini Berlin Hochschule der Künste’de sürdürdü. Eserleri uluslararası sergilerde ve 3 ayrı bienalde sergilenmiştir. Günümüzde Berlin’de ve Yunanistan’ın Peloponez Yarımadası’nda yaşamaktadır.
Jochen Proehl 1958’de Lübeck’te doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini İstanbul’da geçirdi. Berlin’de Hochschule der Künste’de eğitim gördü ve Klaus Fußmann’ın usta öğrencisi oldu. Schleswig-Holstein eyaleti ve Stiftung Kulturfonds tarafından Artist-Residency’e layık görüldü. Kiel Muthesius Hochschule’da konuk profesör olarak ders verdi. 2013 yılından beri İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde ders veren Proehl, 2017’den itibaren üniversitesnin kültür ve sanat direktörü görevindedir.
Bu sergi, İstanbul ve Berlin arasında bir köprü kurarken, iki şehir arasındaki sanat etkileşimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
PAINTED IMAGES
SANATORIUM ile Galerie Michael Schultz Berlin I Seoul I Beijing işbirliğinde,
15 Mart – 14 Nisan 2018
Sanatorium: Kemankeş Mah. Mumhane Cad. Laroz Han No:67 Karaköy - İstanbul
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