'Taş Devri Firarda' 13 Nisan’da vizyonda!

Fakat dünyanın değiştiğinden, Bronz Çağı’na geçildiğinden haberleri yoktur.
Açgözlü kral Lord Nooth, yemyeşil vadilerini hiç zorlanmadan ellerinden alır.
Genç ve maceraperest mağara adamı Dug ise, kabilesini kurtarmak için krala meydan okur.
Dug, şanslı bir kahraman olma yolunda ilerlerken takım olmanın ve dostluğun önemini öğrenecektir.
Tarihin en komik kabilesiyle tanışın!
“Kuzular Firarda”, “Wallace & Gromit”, “Fare Şehri” gibi her biri dünya çapında büyük başarıya ulaşmış animasyonların yaratıcısı Aardman Studios, tarihin ilk kankalarının eğlence dolu bir maceraya atıldığı yepyeni bir filmle geri dönüyor!
50 milyon dolar bütçeli Early Man / Taş Devri Firarda'nın yönetmenliğini, 4 Oscar ödülü sahibi Nick Park üstlendi.
Film, Türkiye’de 13 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.
Early Man / Taş Devri Firarda
Yönetmen: Nick Park
Senaryo: Mark Burton, James Higginson, Nick Park
Görüntü Yönetmeni: Dave Alex Riddett, Charles Copping
Kurgu: Sim Evan-Jones
Müzik: Harry Gregson-Williams, Tom Howe
Yapımcı: Carla Shelley, Richard Beek, Nick Park
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D., İngiltere, Fransa
Süre: 89 dk.
Tür: Animasyon, Aile
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