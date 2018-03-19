19.03.2018
The Death of Stalin / Stalin'in Ölümü
Sovyetler Birliği’nde Stalin’in ölümüyle birlikte büyük bir koltuk kavgası başlar.
Stalin’in vekili ve komitenin birlikte hareket etmesinden yana olan Malenkov Genel Sekreterliği’ni korumaya çalışırken, İstihbarat Şefi Beriya ile komitenin başkanlığını yürüten Kruşçev arasında amansız bir siyasi rekabet başlar.
Hamleler birbirini kovalarken, Sekreterlik koltuğunu doldurmak için çok vakit kalmamıştır.
The Death of Stalin / Stalin'in Ölümü, 16 Mart 2018'de gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Bir teoriye göre -ki kuramcılarından biri de naçizane benim- 'legal dolandırıcılık'tan ibaret olan politika mesleğini, bu mesleğin erbapları olan politikacıları ve bunların en fenası olan diktatörleri, Josef Stalin yoldaşımız üzerinden ve de komedi yoluyla anlatmayı amaçlayan filmin, belli bir seyir zevki verdiği söylenebilir; lâkin, ilk bakışta vadettiği potansiyeli perdeye tam olarak yansıtamayınca, vasatı aşamadığı da başka bir gerçek..
6 /10
Yönetmen: Armando Iannucci
Oyuncular: Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Olga Kurylenko
Yapım: Nicolas Duval Adassovsky
2017 | Biyografi - Dram - Komedi | 106'
Ülke: Birleşik Krallık, Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Bir Film
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