6.03.2018
'Tomb Raider' 16 Mart'ta vizyonda!
Gerçekten odaklandığı ya da hedeflediği bir şey olmayan ve artık 21 yaşında bir genç kadın olan Lara, bisikletli kurye olarak Doğu Londra’nın lüks ama düzensiz caddelerini turlarken kirasını bile zar zor çıkarmaktadır.
Kendi yolunu çizmeye kararlı bu genç kadın, babasının küresel imparatorluğunun yönetimini devralmayı, babasının ölmüş olduğu fikrini reddettiği kadar şiddetle reddetmektedir.
Olayın üzerinden yedi yıl geçmişken, Lara’ya artık gerçeklerle yüzleşmesi ve hayatına devam etmesi tavsiye edilse de, kendisinin bile tam anlayamadığı bir dürtü, Lara’yı nihayet babasının gizemli ölümünün ardındaki bilmeceyi çözmeye iter.
Bildiği her şeyi geride bırakan Lara, babasının bilindiği kadarıyla en son gittiği yeri aramaya koyulur: Japonya açıklarında bir yerlerde olabilecek efsanevi bir adada bulunduğu rivayet edilen bir anıt mezar.
Fakat Lara’nın işi kolay olmayacaktır; sırf adaya ulaşmak bile fazlasıyla tehlikelidir.
Bilinmeyene yolculuk yaparken -sırf keskin zekası, körü körüne inancı ve aileden gelen inatçı mizacıyla donanmış- Lara’nın, tüm dezavantajlara rağmen, kendi sınırlarını zorlamayı öğrenmesi gerekecektir; çünkü genç kadın için riskler bir anda olabildiğince artar.
Eğer bu tehlikeli maceradan sağ çıkarsa, gerçek kimliğini bulabilir.. ve bu ona, Tomb Raider adını kazandırabilir.
Warner Bros. Pictures ve Metro Goldwyn Mayer Pictures’ın sunduğu Tomb Raider, genç ve kararlı Lara Croft’ın küresel bir kahraman olma yolundaki hikayesidir.
Başrolünde Oscar ödüllü Alicia Vikander’in (Ex Machina, The Danish Girl) yer aldığı filmi Roar Uthaug (The Wave) yönetti.
Filmin yapımcılığını GK Films etiketiyle, Oscar ödüllü Graham King (The Departed) gerçekleştirdi.
Tomb Raider'da, ayrıca, Dominic West (“Money Monster”, “300”), Walton Goggins (“The Hateful Eight”, “Django Unchained”), Daniel Wu (AMC yapımı “Into the Badlands”) ve Oscar adayı Kristin Scott Thomas (“The English Patient”) rol aldılar.
Filmin senaryosu Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons’ın, hikayesi ise Evan Daugherty ve Robertson-Dworet’in imzasını taşıyor.
Yönetici yapımcılığını Patrick McCormick, Denis O’Sullivan ve Noah Hughes’un üstlendiği filmin kamera arkası yaratıcı ekibi şu isimlerden oluşuyor: Görüntü yönetiminde George Richmond (“Mission: Impossible–Rogue Nation”); yapım tasarımında Gary Freeman (“Maleficent”); kurguda Oscar adayı Stuart Baird (“Skyfall”, “Gorillas in the Mist”) ve Michael Tronick (“Suicide Squad”); kostüm tasarımında Oscar ödüllü Colleen Atwood (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”) ve Timothy A. Wonsik (“Free State of Jones” kostüm tasarım asistanı, “Iron Man 3”).
Filmin müziğini Tom Holkenborg, nam-ı diğer Junkie XL (“Mad Max: Fury Road”) yaptı.
Warner Bros. Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) bir Square Enix ve GK Films yapımı olan Tomb Raider, 16 Mart'ta 3D, IMAX 3D ve Türkçe dublaj seçenekleriyle sinemalarda!
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