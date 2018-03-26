26.03.2018
'Vallahi Hortladı' 20 Nisan’da vizyonda!
Çiftlik evinin yakınlarında M.ö 2600 yıllarında yaşamış Namsis adında bir kral vardır. Karısı Rianna ile çok mutlu bir hayat yaşamaktadırlar.
Namsis’in büyücüsü Rianna ya deliler gibi aşıktır. Fakat Rianna ona hiç yüz vermez. Bunun üzerine Büyücü Rianna’ya Ölüm büyüsü yapar.
Halk Rianna’yı linç eder. Namsis olanları öğrenince intikam yemini eder ve büyücüyü öldürttür.
Namsis karısını tekrar diriltmek ve sonsuza dek dünyada kala bilmek için kendisine afaoryonus büyüsü yaptırarak derin bir uykuya dalar.
Her bin yılda bir Dolunay çıktığında Mezarından hortlayan Namsis 14 tane özgür ruhun peşine düşer. Kendi iradeleriyle ruhlarının kontrolünü vermelerini ister. Böylelikle Namsis karısı Rianna ile sonsuza dek dünyada yaşayacaklardır.
YIl 2018’dir. Hatay da ki St.Simon manastırında gece birden dolunay çıkar ve Namsis mezarından hortlar.
Gizem, Doğa, Bülent, Burak, Rüzgar, Güneş, Aytuğ, Amir, Tepki, Tolga, Uğur, İrem ve Ece Hatay’daki Mustafa Kemal üniversitesinde öğrencilerdir. Kadir hoca da Üniversitede öğretim görevlisidir.
Namsis karısı Rianna’nın can bulacağı beden olarak Gizem'i seçer. İşin içinden çıkamayacaklarını anlayan gençler Nuri hocadan yardım isterler. Nuri hocaya her şeyi anlatırlar. Nuri hoca elinden gelen her şeyi yapacağını söyler. Nuri hoca son çaresini kullanmayı kabul eder.
Kadir hoca ve diğerleri eve geldiklerinde evde kalanların hepsinin donmuş bedenleri ile karşılaşırlar. Çaresiz Nuri hocayı beklerler.
Nuri hoca içeriye Nuri Alço olarak girer. Tövbesini bozmuştur. Yine eski günlerdeki gibi altın zincirini, saatini takmış, takım elbisesini giymiştir. Elindeki gazozu artistlik yaparak açar. Herkes çok etkilenir. Gazozu ile herkesi kendine getirtir ve büyüden kurtarır.
Film Maker Prodüksiyon adına Gökhan Atik ve Serkan Atik’in yapımcılığında Volkan Adıyaman'ın yönettiği absürd komedi Vallahi Hortladı filminin fragmanı görücüye çıktı.
Filmde Nuri Alço, Burak Oyunda lakaplı youtuber Burak Şahin, Hasan Yalnızoğlu, Doğa Konakoğlu, Bülent Mert, Amir Zakaria (Çorumlu Amir) Taner Şafak, Uğur Ateş, Aytuğ Ergen, Tepki, Güneş Özek, Akın Türkmen ve Dila Pekdemir rol alıyor.
20 Nisan’da vizyona girecek olan korku komedi filmi Vallahi Hortladı gençlerden oluşan kadrosuyla da ilgi çekiyor. Filmde Tepki’nin seslendirdiği parça da bulunuyor.
· VALLAHİ HORTLADI filminin çekimleri Hatay’da yapıldı ve yaklaşık 3.5 hafta sürdü.
· Her oyuncu gerçek hayattaki fenomen isimlerini kullanarak karakterleri canlandırdı.
· Filmin müziklerini bir çok ünlü ismin arkasında gitar çalan Müzisyen ve aranjör Samet Kılıç ve abisi Okan Kılıç yaptı. Ve film için TEPKİ adlı sanatçı iki adet parça seslendirdi
· VALLAHİ HORTLADI filmi tam bir gençlik komedisi. Filmdeki karakterlerden bir tanesi de Rap müziğin sevilen ismi TEPKi, muhteşem enerjisini filme de yansıtarak çok güzel bir iş çıkarttı. Filmin senaryo aşamasında dört yer müzikal olarak tasarlandı ve TEPKİ’nin film için özel olarak bestelediği iki parçası filmin iki yerinde kullanıldı ve bir şarkısı ’ŞEKİL YAP’ kliplendirildi.
Yönetmen & Senarist: Volkan ADIYAMAN
Görüntü yönetmeni: Gökhan ATİK
Yapımcı: Gökhan ATİK / Serkan ATİK
Yardımcı yönetmen: Güneş GÜNEŞ
Işık Şefi: İbrahim ŞENGİL
Yapım firması: Film Maker Prodüksiyon
Dağıtımcı Firma: TME Film
Yıl: 2018
Süre: 95 Dakika
Tür: Gençlik-komedi
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